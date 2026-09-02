Compras con INAPAM en Bodega Aurrera: ¿Cómo aplica el beneficio para adultos mayores en septiembre 2026?

A partir de septiembre 2026, los adultos mayores mexicanos con credencial vigente del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) pueden aprovechar los descuentos activos en Bodega Aurrera, uno de los principales convenios comerciales del programa nacional de apoyo a la tercera edad. La cadena de autoservicio confirmó la vigencia de descuentos exclusivos para los beneficiarios que presenten su credencial en el punto de venta según cobertura periodística verificada.

El beneficio aplica principalmente en el área de farmacia, aunque puede extenderse a otros productos dependiendo de la sucursal específica y la política comercial vigente. Adicionalmente, en algunas sucursales que operan la tarjeta digital “Cashi”, los adultos mayores pueden recibir una bonificación del 10 por ciento en saldo para farmacia al utilizar esa modalidad de pago según la información difundida por medios especializados en agosto 2026.

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Cómo aplica el descuento INAPAM en Farmacias Aurrera

De acuerdo con los comunicados oficiales y la cobertura de medios especializados, el descuento activo en Farmacias Aurrera para beneficiarios INAPAM se ubica en un rango que ha oscilado entre el 5 y el 7 por ciento en productos farmacéuticos durante los últimos meses, dependiendo de la campaña vigente y la sucursal específica. Este ajuste representa un ahorro real para las personas mayores al adquirir medicamentos y artículos de salud, facilitando un mejor manejo del presupuesto familiar mensual.

Tarjeta INAPAM 2024 Muchos locales ofrecen descuentos con la Tarjeta INAPAM (INAPAM)

Para aplicar el beneficio de manera correcta:

Presentar la credencial INAPAM vigente al momento del pago en caja

al momento del pago en caja Verificar que los datos estén actualizados antes de acudir a la tienda

antes de acudir a la tienda Solicitar explícitamente la aplicación del descuento INAPAM al cajero

la aplicación del descuento INAPAM al cajero Confirmar el monto descontado en el ticket antes de finalizar la compra

en el ticket antes de finalizar la compra Guardar el comprobante de compra para cualquier gestión posterior

Es importante mencionar que los descuentos INAPAM son acumulables con otras promociones vigentes en la mayoría de los casos, aunque conviene verificarlo directamente con el personal de la sucursal antes de la compra.

Bonificación adicional 10% en saldo con tarjeta digital Cashi

En algunas sucursales de Bodega Aurrerá que operan la tarjeta digital Cashi, los adultos mayores con credencial INAPAM pueden acceder a una bonificación adicional del 10 por ciento en saldo para farmacia al usar esta modalidad de pago. La bonificación se acumula en la aplicación Cashi y puede utilizarse en compras posteriores del rubro de farmacia dentro de la misma cadena.

Esta característica representa un beneficio complementario al descuento directo en caja, ampliando el ahorro efectivo del beneficiario a lo largo del tiempo. Se recomienda verificar directamente con la sucursal si la tarjeta digital Cashi está disponible en el punto de venta local antes de planificar la compra bajo este esquema.

Listado completo de farmacias con descuentos INAPAM en septiembre 2026

El programa INAPAM extiende sus convenios más allá de Bodega Aurrerá hacia otras cadenas farmacéuticas con presencia nacional en México. Según la cobertura periodística verificada, el catálogo activo de beneficios en el rubro de salud durante septiembre 2026 incluye:

Farmacias Aurrera : descuento del 5-7 por ciento en productos farmacéuticos + bonificación 10% en saldo con Cashi (según sucursal)

: descuento del en productos farmacéuticos + bonificación 10% en saldo con Cashi (según sucursal) Farmacias Sam’s Club : descuento del 5 por ciento en la compra de medicamentos

: descuento del en la compra de medicamentos Farmacias San Pablo : descuento del 5 al 7 por ciento en productos farmacéuticos

: descuento del en productos farmacéuticos Farmacias Similares: descuento del 10 por ciento en productos farmacéuticos

Para conocer todas las farmacias y centros de salud vinculados al INAPAM, se recomienda ingresar al sitio web oficial del instituto y consultar el catálogo de beneficios 2026 dentro de la opción Salud, donde se actualiza periódicamente la información oficial vigente.

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