Accidente en la México-Querétaro paraliza la circulación hoy; bloqueos en carreteras

Si estás por salir rumbo a la autopista México-Querétaro, es mejor que tomes alternativas viales, ya que un accidente vial provoca afectaciones este viernes 25 de septiembre.

El C5 Estado de México señala que hay afectación de 5 kilómetros a la altura del km 36, a la altura de la Ford, en dirección a la Ciudad de México, debido al accidente.

🚨 #ReporteVial ⚠️ Cuautitlán Izcalli



Se registra tránsito lento, con afectación de 5 km sobre la📍Autopista México - Querétaro, km 36 a la altura de la #Ford, dirección #CDMX, generado por accidente vial. 💥



Te recomendamos:



✅ Tomar vías alternas.

✅ Mantener la calma.… pic.twitter.com/K0GEuOa20g — C5 Estado de México (@C5Edomex) September 25, 2026

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¿Qué carreteras registran bloqueos hoy?

Autopista La Tinaja-Cosoleacaque

Guardia Nacional Carreteras informa que continúa el cierre parcial de circulación por un accidente vial cerca del kilómetro 027+600 de la autopista La Tinaja-Cosoleacaque, a la altura de la localidad de Coacotla, municipio de Cosoleacaque.

#TomePrecauciones en #Veracruz continua cierre parcial de circulación por #AccidenteVial cerca del km. 027+600 de la autopista La Tinaja-Cosoleacaque, a la altura de la Loc. Coacotla, Mpio. Cosoleacaque, con dirección a Acayucan. Atienda indicación vial. pic.twitter.com/5OMMRuRPoB — Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) September 25, 2026

Autopista México-Cuernavaca

Si circulas por la autopista México-Cuernavaca toma precauciones porque hay cierre parcial de circulación a la altura del kilómetro 75, dirección a Cuernavaca tras un accidente.

🟠 CIERRE PARCIAL DE CIRCULACIÓN 🟠#AutMéxicoCuernavaca, km 75, dirección Cuernavaca. Reducción de carriles por atención de accidente (salida del camino). En la zona se registra carga vehicular. Maneja con precaución. — CAPUFE (@CAPUFE) September 25, 2026

Autopista Nuevo Teapa-Cosoleacaque

Otra de las autopistas afectadas es la Nuevo Teapa-Cosoleacaque, ya que un autobús tuvo un accidente en el kilómetro 24.

🟠 CIERRE PARCIAL DE CIRCULACIÓN 🟠

Autopista Nuevo Teapa - Cosoleacaque, km 24, dirección Nuevo Teapa. Reducción de carriles por atención de accidente (salida del camino de autobús). Maneja con precaución. — CAPUFE (@CAPUFE) September 25, 2026

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