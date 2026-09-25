Skip to main content
TV En Vivo
ÚLTIMA HORA
Tráfico y calles paralizadas por bloqueos en CDMX hoy
/México/Nota

Accidente en la México-Querétaro paraliza la circulación hoy; bloqueos en carreteras

El accidente en la México-Querétaro provoca una afectación de 5 kilómetros hoy 25 de septiembre

Metadatos del artículo

1 minuto lectura
Escrito por: Adriana Pacheco

Si estás por salir rumbo a la autopista México-Querétaro, es mejor que tomes alternativas viales, ya que un accidente vial provoca afectaciones este viernes 25 de septiembre.

El C5 Estado de México señala que hay afectación de 5 kilómetros a la altura del km 36, a la altura de la Ford, en dirección a la Ciudad de México, debido al accidente.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en tus manos.

¿Qué carreteras registran bloqueos hoy?

Autopista La Tinaja-Cosoleacaque

Guardia Nacional Carreteras informa que continúa el cierre parcial de circulación por un accidente vial cerca del kilómetro 027+600 de la autopista La Tinaja-Cosoleacaque, a la altura de la localidad de Coacotla, municipio de Cosoleacaque.

Autopista México-Cuernavaca

Si circulas por la autopista México-Cuernavaca toma precauciones porque hay cierre parcial de circulación a la altura del kilómetro 75, dirección a Cuernavaca tras un accidente.

Autopista Nuevo Teapa-Cosoleacaque

Otra de las autopistas afectadas es la Nuevo Teapa-Cosoleacaque, ya que un autobús tuvo un accidente en el kilómetro 24.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¡No te pierdas nuestro contenido, sigue a adn Noticias en Google News!

LO MÁS VISTO