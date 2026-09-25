Accidente en la México-Querétaro paraliza la circulación hoy; bloqueos en carreteras

Si estás por salir rumbo a la autopista México-Querétaro, es mejor que tomes alternativas viales, ya que un accidente vial provoca afectaciones este viernes 25 de septiembre.
El C5 Estado de México señala que hay afectación de 5 kilómetros a la altura del km 36, a la altura de la Ford, en dirección a la Ciudad de México, debido al accidente.
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¿Qué carreteras registran bloqueos hoy?
Autopista La Tinaja-Cosoleacaque
Guardia Nacional Carreteras informa que continúa el cierre parcial de circulación por un accidente vial cerca del kilómetro 027+600 de la autopista La Tinaja-Cosoleacaque, a la altura de la localidad de Coacotla, municipio de Cosoleacaque.
Autopista México-Cuernavaca
Si circulas por la autopista México-Cuernavaca toma precauciones porque hay cierre parcial de circulación a la altura del kilómetro 75, dirección a Cuernavaca tras un accidente.
Autopista Nuevo Teapa-Cosoleacaque
Otra de las autopistas afectadas es la Nuevo Teapa-Cosoleacaque, ya que un autobús tuvo un accidente en el kilómetro 24.
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