Cambia el corredor Toluca-Metepec-Tenango: anuncian medida que impactará en el sur del Edomex desde octubre 2026

La Secretaría de Movilidad del Estado de México anunció la incorporación de 50 autobuses nuevos de piso bajo y la habilitación de un carril confinado que transformarán el corredor Toluca-Metepec-Tenango a partir de octubre de 2026.

El subsecretario de Movilidad, Armando García Méndez, supervisó la fabricación de las unidades de 12 metros de longitud en la planta de ensamble de Volvo en Tultitlán. La estrategia impulsada por la gobernadora Delfina Gómez Álvarez sustituye los camiones antiguos mediante inversión privada de los concesionarios, buscando agilizar los tiempos de traslado y dignificar el transporte público en el Valle de Toluca.

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¿En qué consiste la transformación del corredor Toluca-Metepec-Tenango a partir de octubre de 2026?

La Secretaría de Movilidad del Estado de México encabeza la reestructuración de la ruta para modernizar el viaje diario de más de 1.6 millones de mexiquenses. El cambio integral del sistema abarca intervenciones en la infraestructura vial y la puesta en marcha de unidades con accesibilidad universal que operarán bajo los siguientes parámetros:

Autobuses de piso bajo: flota de 12 metros que elimina los escalones de acceso para agilizar el ascenso y descenso de pasajeros de forma segura.

flota de 12 metros que elimina los escalones de acceso para agilizar el ascenso y descenso de pasajeros de forma segura. Carril confinado: delimitación de la vía mediante bolardos a lo largo de 25.96 kilómetros de balizamiento horizontal y señalización vertical.

delimitación de la vía mediante bolardos a lo largo de 25.96 kilómetros de balizamiento horizontal y señalización vertical. Infraestructura en paraderos: Instalación de estaciones fijas y reacondicionamiento de señalización dañada durante la fase piloto de adaptación.

Corredor Toluca-Metepec-Tenango La incorporación de una nueva flota de 50 autobuses promete mejorar los traslados de los pasajeros en el corredor Toluca-Metepec-Tenango. (Facebook SEMOV Edomex)

¿Qué municipios de la región sur del Estado de México conectará la nueva flota de transporte público?

El Gobierno del Estado de México enmarcó la producción de estos vehículos en la planta mexiquense de Tultitlán dentro de la estrategia industrial del Plan México. La renovación tecnológica de la ruta busca conectar de manera eficiente las zonas urbanas y periféricas del sur mexiquense.

La cobertura operativa del renovado corredor conectará directamente a los habitantes de estas demarcaciones:

Toluca

Metepec

Tenango del Valle

Rayón

Mexicaltzingo

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