Rescatan a tigre, mono araña y aves durante cateo en Michoacán

Como parte de un operativo para combatir delitos contra la salud, extorsión y conductas que atentan contra la fauna silvestre, la Fiscalía General del Estado de Michoacán realizó un operativo donde se aseguraron animales y se detuvo a una persona.

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FGE asegura animales exóticos en operativo

Mediante un comunicado, la FGE dio a conocer que elementos de la olicía de Investigación de la Fiscalía General del Estado de Michoacán y de la Subsecretaría de Investigación Especializada (SIE), en conjunto con la Guardia Civil (GC), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) participaron en un operativo en un predio sobre la carretera Carapan–Playa Azul, municipio de Periban.

En el lugar se encontró un tigre de bengala que presentaba baja condición corporal, falta de higiene en su entorno y niveles severos de estrés.

En una finca de la calle Francisco Villa se aseguró un mono araña con obesidad debido al espacio reducido en el que se encontraba. También había dos loros de nuca amarilla.

Todos los animales quedaron bajo la tutela de la PROFEPA para su resguardo y rehabilitación en las instalaciones del zoológico de Morelia.

⚠️🚨 Encabezamos un operativo interinstitucional que derivó en el rescate de un tigre de bengala, un mono araña y dos loros nuca amarilla en condiciones de maltrato, así como el aseguramiento de armas y la detención de un implicado.

➡️ https://t.co/Pk1NMJ06Rm pic.twitter.com/oawWaDnWID — Fiscalía General de Michoacán (@FiscaliaMich) September 25, 2026

¿De cuánto es la multa por tener animales exóticos?

En México tener animales exóticos o silvestres sin permisos legales puede derivar en multas de 600 mil hasta 5 millones de pesos y entre 1 y 9 años de prisión.

En el Artículo 420 del Código Penal Federal se indica que la posesión, captura o tráfico ilegal de fauna protegida es un delito que se castiga con cárcel.

Para tener una mascota exótica es necesario contar con la Autorización de ejemplares exóticos como mascota o animal de compañía emitida por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT).

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