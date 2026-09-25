Huracán Polo otra vez es categoría 5 y promete impactar en México

El huracán Polo, que se mueve de manera paralela a las costas de México, se volvió a intensificar a categoría 5 durante la madrugada de este viernes 25 de septiembre sobre el océano Pacífico y promete tocar tierra en nuestro territorio.

Sus bandas nubosas provocan fuertes lluvias y oleaje elevado en Sinaloa, Nayarit, Colima y Michoacán, por lo que elementos de Protección Civil ya cerraron puertos e implementaron albergues para la población en varios estados.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en tus manos.

¿En dónde tocará tierra el huracán Polo?

El huracán Polo ha mantenido un comportamiento errático sobre el Pacífico, sin embargo, los pronósticos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) señalan que podría impactar como categoría 2 en Baja California Sur.

Se prevé que el huracán impacte el próximo martes 29 de septiembre. No obstante, al ser un ciclón, este puede cambiar de trayectoria y elevarse en su categoría en base al viento y temperatura del mar.

Al amanecer de hoy, el #Huracán #Polo se mantiene como categoría 5 en la escala #SaffirSimpson, a 430 km al sur-suroeste de Cabo Corriente, #Jalisco. Su circulación refuerza la probabilidad de #Lluvias en el occidente y noreste de #México. Ve más información ⬇️ pic.twitter.com/hLN8khIPOO — CONAGUA Clima (@conagua_clima) September 25, 2026

¿Cuál es la trayectoria en tiempo real del huracán Polo?

Los usuarios pueden ver la trayectoria del huracán en tiempo real, a través de la plataforma Windy, especializada en fenómenos meteorológicos.

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete nuestro canal de Telegram y lleva la información en la palma de tu mano.