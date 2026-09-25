Lentes y armazones hasta con 40% de descuento en Tlajomulco: estas son las ópticas que más le convienen a los adultos mayores de la zona en octubre 2026

Si ya llegó el momento de cambiar tus lentes, revisar más de una opción es tarea obligatoria para cuidar el bolsillo y ahorrar en el camino. Para el caso de los adultos mayores de Tlajomulco de Zuñiga, existen buenas noticias: en La Tijera, el directorio del INAPAM registra dos ópticas con descuentos de hasta 40% y, a pocos kilómetros, hay otras alternativas con beneficios del 20%.
Las dos opciones con el porcentaje más alto están en Prolongación López Mateos Sur y comparten domicilio, aunque cada establecimiento tiene su propio teléfono. A partir de ahí, la búsqueda puede continuar hacia Punto Sur y Galerías Santa Anita para revisar más armazones, precios y condiciones.
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Ruta para buscar lentes con descuento INAPAM
El recorrido puede comenzar en La Tijera y avanzar hacia otros puntos de la zona sur de Tlajomulco si quieres ampliar la comparación.
1. Primera parada: La Tijera
El primer punto está en Prolongación López Mateos Sur #1501, donde el directorio del INAPAM registra dos establecimientos:
- + Visión Supercenter López Mateos Sur
- Dirección: Av. Prolongación López Mateos Sur #1501, colonia La Tijera, C.P. 45647
- Teléfono: 33 3151 7394
- Descuentos registrados: 40%, 20% o 10%
- + Visión SA Palomar
- Dirección: Prolongación López Mateos Sur #1501, colonia La Tijera, C.P. 45647
- Teléfono: 33 3612 6118
- Descuentos registrados: 40%, 20% o 10%
El directorio asigna a estas ópticas tres niveles de descuento: 40%, 20% y 10%. Como no señala qué artículos entran en cada uno, el ahorro final dependerá del producto elegido. Lo más práctico es confirmar directamente en sucursal cuánto te descontarán.
2. Segunda parada: Punto Sur
Para seguir comparando, el recorrido puede continuar hacia:
- Devlyn Punto Sur GDL
- Dirección: Avenida Paseo Punto Sur #235, local N131, colonia Nicolás R. Casillas, C.P. 45645
- Teléfono: 33 1514 7478
- Descuento INAPAM: 20%
Aunque el porcentaje es menor al máximo registrado en La Tijera, esta sucursal puede ampliar las opciones de modelos y precios antes de tomar una decisión.
3. Tercera parada: Galerías Santa Anita
La última opción de este recorrido es:
- Devlyn Galerías Santa Anita
- Dirección: Avenida López Mateos #9900, local 315, colonia La Teja, C.P. 45640
- Teléfono registrado en el directorio: 555555555
- Descuento INAPAM: 20%
Así, quienes viven en La Tijera y sus alrededores pueden comenzar por las ópticas que ofrecen beneficios de hasta 40% y, si quieren revisar más alternativas, continuar hacia Punto Sur y Galerías Santa Anita.
Antes de elegir, revisa cuánto vas a pagar
Más que fijarte únicamente en el porcentaje, compara el precio final de los lentes que te interesan y revisa qué incluye cada opción. Un armazón con menor descuento puede terminar siendo más económico que otro con una promoción más alta.
Antes de acudir, también puedes llamar para confirmar que el beneficio INAPAM siga disponible y evitar vueltas innecesarias. Y cuando vayas a realizar la compra, no olvides llevar tu credencial INAPAM para solicitar el descuento.
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