Crisis política en Oaxaca: Gobernador Salomón Jara pide desaparición de poderes en Juchitán

El gobernador de Oaxaca, Salomón Jara, anunció que pedirá al Congreso de Oaxaca declarar la desaparición del Ayuntamiento de Juchitán, tras la detención del alcalde morenista Miguel Sánchez Altamirano.

“El ayuntamiento de Juchitán de Zaragoza atraviesa una situación que requiere de decisiones firmes y claridad en la conducción de su gobierno”, puntualizó Jara Cruz.

El mandatario informó que instruyó al secretario de Gobierno, Jesús Romero López, a presentar la solicitud ante el Poder Legislativo.

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De acuerdo con el gobernador de Oaxaca, la desaparición del Ayuntamiento de Juchitán permitirá el nombramiento de un encargado por parte del Poder Ejecutivo estatal que mantenga en funcionamiento la administración municipal mientras se resuelve la situación.

Ante la situación que enfrenta Juchitán de Zaragoza, hemos tomado una decisión firme.



El pueblo de Juchitán no está solo. pic.twitter.com/SVqIdmI5Ky — Salomón Jara Cruz (@salomonj) September 25, 2026

Jara Cruz dejó claro que la crisis política y jurídica no debe traducirse en una suspensión de los servicios públicos. Aseguró que la administración estatal garantizará la continuidad de la atención a la población y de las acciones de gobierno en las colonias, agencias y comunidades.

“Confío en que el Congreso del Estado, en el ámbito de sus atribuciones, procesará nuestra solicitud a la brevedad posible”, apuntó el gobernador.

¿Por qué Salomón Jara, gobernador de Oaxaca, pide la desaparición del Ayuntamiento de Juchitán?

El anuncio de Jara se da días después de que el pasado miércoles 23 de septiembre, Miguel Sánchez Altamirano, alcalde de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, fuera detenido durante un operativo de elementos de la Secretaría de Marina (Semar), Seguridad federal y estatal.

Junto con él fue aprehendido Carlos Alberto “N”, alias “La Parca”.

De acuerdo con las investigaciones, el alcalde está relacionado con un grupo criminal denominado “Los Cromos”, una célula que las autoridades vinculan con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), dedicado a la extorsión y cobro de piso a comerciantes y empresarios, narcomenudeo, tráfico de personas y homicidios.

Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) dio a conocer para afectar su capacidad financiera, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), inmovilizó recursos y bloqueó las cuentas de personas relacionadas con la investigación.

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