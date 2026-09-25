La CEA de Querétaro confirma calendario de contratación de tomas domésticas en Santa Rosa Jáuregui durante septiembre y octubre 2026

La Comisión Estatal de Aguas de Querétaro (CEA) difundió un calendario detallado para la contratación de tomas domésticas en distintas comunidades de la Administración Santa Rosa Jáuregui. El programa se extiende desde el 21 de septiembre hasta el 27 de octubre de 2026 e indica día por día qué localidad debe presentar su solicitud.

El aviso oficial, publicado en las cuentas de la dependencia en redes sociales, también detalla qué hacer si el usuario no puede acudir personalmente al módulo correspondiente.

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¿Qué día le toca a cada comunidad de Santa Rosa Jáuregui?

El calendario que difundió la CEA cubre casi cuarenta comunidades distintas y divide la atención por semana para evitar filas largas en un solo día. Cada localidad tiene asignada una fecha puntual, aunque algunas comparten jornada cuando su padrón de usuarios es menor.

La dependencia pide a los vecinos revisar con atención su comunidad antes de acudir al módulo, ya que presentarse fuera de la fecha asignada puede significar una espera adicional.

Estas son las fechas que estableció el aviso oficial para septiembre y octubre de 2026:

21 sep: Buenavista

22-23 sep: La Gotera

24 sep: Solana San Juan

25 sep: Solana Trojes y San José Buenavista

28 sep: San José Buenavista

29 sep: Mompaní y San Isidro Buenavista

30 sep: Corea y Santa Catarina

1 oct: Pie de Gallo

2 oct: Pie de Gallo y La Carbonera

5 oct: Estancia de la Rochera, Cerro de la Cruz y Cerro Colorado

6 oct: El Nabo

7 oct: El Nabo y La Monja

8 oct: La Cañada, Loma del Chino, Estancia de Palo Dulce y La Luz

9 oct: La Barreta, Jofrito, Jofre y Presa de Becerra

12 oct: La Joya y Puerto de Aguirre

13 oct: Puerto de Aguirre

14 oct: El Pinto

15 oct: Pintillo, San Isidro el Viejo y Casablanca

16 oct: San Miguelito

19-22 oct: Santa Rosa Jáuregui-Cabecera

23 oct: Montenegro, El Herrero-Tlacote el Bajo y Tinaja de la Estancia

26 oct: Palma de Mallorca, San Francisco de la Palma y Cerro Prieto

27 oct: El Patol, El Tránsito, La Purísima

La cabecera de Santa Rosa Jáuregui tiene cuatro días completos, del 19 al 22 de octubre, por ser la comunidad con mayor número de usuarios registrados. El resto de las localidades cuenta con uno o dos días para presentar su documentación, según el tamaño de cada padrón.

¿Qué debe hacer un vecino si no puede asistir el día que le corresponde?

El aviso de la CEA establece un mecanismo claro para quienes no puedan presentarse personalmente en la fecha indicada a su comunidad. En ese caso, otra persona puede acudir en representación del solicitante, pero debe llevar una carta poder debidamente requisitada que autorice el trámite a su nombre. Sin ese documento, el módulo no dará curso a la solicitud, por lo que conviene prepararlo con anticipación.

Además del calendario por comunidad, la dependencia habilitó un módulo de aclaración en las mismas instalaciones de la Administración Santa Rosa Jáuregui para resolver dudas puntuales sobre el trámite. Ahí, el personal explica los requisitos de contratación y orienta sobre la documentación necesaria antes de formalizar la toma doméstica.

El comunicado también precisa que el equipo de la CEA contactará personalmente a cada usuario antes del día asignado, como recordatorio adicional al calendario público. Aun así, la dependencia insiste en que la responsabilidad final de presentarse en la fecha correcta recae en cada solicitante, ya que el orden busca agilizar la atención en todas las comunidades del municipio.

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