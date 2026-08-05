Confirmado en Tlajomulco, Jalisco: la avenida Jesús Michel (ex 8 de Julio) seguirá con obras hasta diciembre 2026 y este es el tramo afectado

La Dirección General de Obras Públicas de Tlajomulco inició la rehabilitación de la avenida Jesús Michel, manteniendo cierres parciales desde el cruce de Las Urracas hasta los límites con Tlaquepaque hasta la segunda quincena de diciembre de 2026. La renovación de la arteria vial requiere una inversión de 10 millones de pesos de origen federal para sustituir el asfalto deteriorado.

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¿Qué tramo de la avenida Jesús Michel estará en reparación y cuándo concluyen los cierres viales en Jalisco?

La Dirección General de Obras Públicas de Tlajomulco realiza los trabajos en cuatro etapas continuas sobre el segmento que conecta la carretera a San Sebastián el Grande con los límites municipales de Tlaquepaque. La estrategia de intervención por carriles individuales evita el bloqueo total del tránsito que conecta con el Área Metropolitana de Guadalajara.

Las cuadrillas de la dependencia ejecutarán el proyecto mediante cuatro fases consecutivas de intervención:

Primera etapa: repararán el primer carril en el sentido de norte a sur, iniciando en el cruce con la carretera a San Sebastián el Grande (Las Urracas) hasta la colindancia con Tlaquepaque.

repararán el primer carril en el sentido de norte a sur, iniciando en el cruce con la carretera a San Sebastián el Grande (Las Urracas) hasta la colindancia con Tlaquepaque. Segunda etapa: intervendrán el segundo carril en la misma orientación de norte a sur sobre ese trayecto para reponer por completo la superficie de rodamiento.

intervendrán el segundo carril en la misma orientación de norte a sur sobre ese trayecto para reponer por completo la superficie de rodamiento. Tercera etapa: restringirán el primer carril en el sentido contrario de sur a norte, partiendo desde los límites de Tlaquepaque hacia el punto de Las Urracas.

restringirán el primer carril en el sentido contrario de sur a norte, partiendo desde los límites de Tlaquepaque hacia el punto de Las Urracas. Cuarta etapa: concluirán el reencarpetamiento sobre el segundo carril en la dirección de sur a norte para completar el tramo asignado.

¿Qué obras realiza la Dirección General de Obras Públicas de Tlajomulco y cómo impactarán la movilidad?

El Gobierno Municipal de Tlajomulco destina los fondos públicos a la colocación de 30 metros cuadrados de asfalto fresco, sellado premezclado, pintura de carriles y señalización vial. La reestructuración eliminó el trazado previo de la ciclopista debido al riesgo constante que provocaba el ancho reducido de la vía frente al flujo vehicular.

Las mejoras de infraestructura sobre el corredor vial contemplan aspectos operativos de impacto directo para los automovilistas:

Mantenimiento preventivo: corrige el desgaste severo en la cinta asfáltica para evitar daños mecánicos en los vehículos.

corrige el desgaste severo en la cinta asfáltica para evitar daños mecánicos en los vehículos. Integración de tramos: conecta la nueva superficie con las fases concluidas a la altura del Fraccionamiento Cielito Lindo.

conecta la nueva superficie con las fases concluidas a la altura del Fraccionamiento Cielito Lindo. Flujo metropolitano: agiliza el desplazamiento diario de los habitantes que viajan hacia la capital del estado.

Las cuadrillas de la dependencia mantendrán la presencia de personal vial durante todo el proceso constructivo.

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