Nuevo León inicia campaña para regularizar vehículos con placas foráneas tras la eliminación del Pase Turístico

El gobierno de Nuevo León dio un giro a su política de movilidad vehicular esta semana. Tras cancelar el Pase Turístico que estaba por entrar en vigor, la administración estatal anunció una campaña para regularizar vehículos con placas foráneas dirigida a quienes viven, trabajan o estudian en la entidad.

La medida llega a través del Instituto de Control Vehicular (ICV) y busca ordenar el parque vehicular sin recurrir a sanciones. Además, ofrece descuentos especiales en el cambio de propietario para quienes regularicen su unidad antes de que termine el año.

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¿Cómo funciona la regularización de vehículos foráneos en Nuevo León?

Para acceder a la campaña “Ponte Nuevo, Ponte León”, los interesados deben cumplir con un perfil específico que el ICV verifica antes de iniciar el trámite. Estos son los requisitos:

Vivir, trabajar o estudiar en Nuevo León.

Ser propietario de un vehículo registrado en otro estado.

El trámite aplica sin importar el modelo o año del vehículo.

Los adeudos vehiculares previos no impiden la regularización.

La regularización tiene una cuota única de $5,865 pesos, que incluye el alta del vehículo, las placas nuevas, la tarjeta de circulación y la constancia de registro vehicular, sin costo adicional por la certificación.

Como parte de la nueva campaña “Ponte Nuevo, Ponte León”, el Instituto de Control Vehicular te acerca sus servicios. Iniciamos con las Brigadas Operativas este 26 de septiembre, de 8 a 14 horas, en el Centro Comunitario Tierra Propia, en Guadalupe. pic.twitter.com/iVzV9EBCp5 — Instituto de Control Vehicular (@ICVNL) September 21, 2026

Quienes además tramiten un cambio de propietario pueden acceder a un descuento del 100% entre septiembre y noviembre, y del 50% en diciembre, siempre antes de que termine el año.

¿Dónde y cuándo operan las brigadas de regularización?

La primera jornada de brigadas se realizará el sábado 26 de septiembre, de 8:00 a 14:00 horas, en el Centro Comunitario Tierra Propia, ubicado en el sector Acatil de Tierra Propia, en Guadalupe. Ahí, personal del ICV atenderá a los conductores que buscan sumarse a la campaña.

Además de la regularización de vehículos foráneos, la jornada ofrece otros trámites relacionados. Estos son los servicios disponibles en la brigada:

Alta de vehículo foráneo.

Expedición y renovación de licencia de conducir.

Cambio de propietario mediante el programa “Ponlo a tu Nombre”.

Pago de refrendo vehicular.

El proceso completo se digitaliza para reducir los tiempos de espera en las brigadas, de acuerdo con lo anunciado por el gobierno estatal tras la cancelación del Pase Turístico.

Para quienes circulan con placas de otro estado en Nuevo León, la recomendación es acudir a la brigada más próxima con la documentación de su vehículo y aprovechar los descuentos vigentes antes de que concluya el año.

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