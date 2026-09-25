Estimaciones del Climate Impact Lab, de la Universidad de Chicago, encendieron las alarmas: Casi medio millón de personas en todo el mundo podrían perder la vida para febrero de 2027 debido al calor extremo causado por “El Niño”.

“Desde hace mucho tiempo podemos predecir el impacto de las temperaturas en los cultivos, y ahora podemos predecir su impacto en el peor escenario posible: la muerte. Como resultado, ahora podemos estimar que 451 mil personas podrían morir en los próximos meses debido a El Niño”, indicó Michael Greenstone, profesor titular de Economía Milton Friedman en la Universidad de Chicago.

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¿Qué efectos provocará “El Niño” en 2027?

El informe señala que en los siguientes meses morirá gente, desde desde Indonesia hasta India y desde Nigeria hasta Estados Unidos, por consecuencias del calor extremo como sequías, incendios forestales e inundaciones. Además de las perturbaciones que sufrirá la cadena alimentaria a causa del calor.

El Programa Mundial de Alimentos advirtió en agosto que sus efectos probablemente empujarían a unos 50 millones de personas a una situación de hambre aguda, además de provocar un aumento de los precios.

¿Qué tanto calor hará en 2027?

Los científicos prevén que “El Niño” elevará las temperaturas terrestres globales 1,2 grados Celsius por encima de lo normal en los próximos meses. Este calor inusual es exactamente lo que se proyecta que traerá el cambio climático dentro de 20 años, y causará un 44% más de días de calor extremo de lo que cabría esperar en un año normal, según el estudio.

¿Cuántas personas morirán en México por “El Niño” en 2027?

Los países más afectados en los próximos seis meses serán:

Nigeria: 31 mil 400 fallecimientos

Indonesia: 19 mil 300 fallecimientos

Sudán: 17 mil 500 fallecimientos

India: 15 mil 800 fallecimientos

Brasil: 13 mil 300 fallecimientos

Níger: 10 mil fallecimientos

Chad: 8 mil fallecimientos

Filipinas, Vietnam, Tailandia y Camboya: 19 mil 400 en total

Estados Unidos: 3 mil 500 fallecimientos

Venezuela: 2 mil 300 fallecimientos

Colombia: 2 mil 200 fallecimientos

Ecuador: 1,700 fallecimientos

Perú: 1,500 fallecimientos

México: 990 fallecimientos

Haití: 960 fallecimientos

Cuba: 820 fallecimientos

La coautora de la investigación, la doctora Tamma Carleton, señala que los efectos de “El Niño” se pueden prevenir y “salvar muchas vidas este año”, pero en 20 años, las temperaturas extremas serán la nueva normalidad, con estados de emergencia constantes: “Necesitamos movilizarnos ahora para diseñar, implementar y evaluar las herramientas que salvarán vidas en los años venideros”, aseveró.

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