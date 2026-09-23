Salud bucal y visual a mitad de precio con tarjeta INAPAM en Toluca, Edomex: los consultorios que ofrecen 50% de descuento a adultos mayores en septiembre 2026

El cuidado dental y la renovación de lentes pueden representar un gasto importante, sobre todo cuando ambos hacen falta al mismo tiempo. En Toluca, Estado de México, la credencial INAPAM permite acceder a ambos beneficios a través de diversos lugares que ofrecen hasta un 50% de descuento en atención dental y 50% en productos ópticos.

Una de estas opciones se encuentra en la colonia Cuauhtémoc y otra en el Centro de Toluca, ambas incluidas en el Directorio de Beneficios del INAPAM. Así, dependiendo de lo que haga falta, la tarjeta puede servir para atender la salud bucal, renovar los lentes o incluso aprovechar ambos apoyos.

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El consultorio dental de Toluca que ofrece 50% de descuento

Si hace tiempo que quedó pendiente una revisión dental o es necesario iniciar algún tratamiento, el Consultorio Dental Dr. Roberto A. de Córdoba ofrece 50% de descuento en atención odontológica a adultos mayores con credencial INAPAM.

El consultorio se encuentra en Venustiano Carranza Oriente número 601, colonia Cuauhtémoc, C.P. 50130, y el teléfono publicado es 722 281 3346.

Como el directorio no detalla qué tratamientos participan, antes de agendar vale la pena preguntar si el descuento aplica en la atención que se necesita.

También hay 50% de descuento en productos ópticos

El cuidado de la vista tiene un beneficio similar. Jana Productos Ópticos Morelos, ubicada en avenida José María Morelos y Pavón número 403, colonia Centro, C.P. 50000, ofrece 50% de descuento en productos ópticos.

Para consultar precios o conocer qué productos están incluidos se puede llamar al 722 215 7961.

Un apoyo extra para el cuidado de la diabetes

La guía de beneficios en Toluca también incluye alternativas para quienes necesitan cuidar de manera constante sus niveles de glucosa.

Diasalud “Clínicas del Azúcar”, ubicada en José María Pino Suárez número 1211, colonia Altamirano, ofrece 30% de descuento en laboratorios y membresías. Su teléfono es 722 932 0315.

Este tipo de beneficio puede resultar especialmente útil cuando los estudios y revisiones forman parte de un seguimiento frecuente, ya que permite reducir una parte de ese gasto.

Nutrición para completar esta guía de salud en Toluca

La alimentación también forma parte del cuidado diario. De hecho, el IMSS informó en septiembre de 2026 que la diabetes concentra 29.22% de las consultas de Medicina Familiar entre adultos mayores, por lo que mantener buenos hábitos puede hacer una diferencia.

Para complementar esta guía, el directorio incluye la clínica llamada Nutrición, ubicada en Juan Aldama Sur número 911, esquina con Venustiano Carranza, colonia Universidad, C.P. 50130, con 20% de descuento para personas con credencial INAPAM. El teléfono es 722 201 9010.

Para aprovecharlos, basta con presentar la credencial INAPAM vigente y confirmar qué servicios participan antes de pagar.

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