Descuentos de hasta el 30% en Texcoco, Edomex: los centros de radiología con credencial INAPAM que ofrecen rebajas a adultos mayores en septiembre 2026

Después de una consulta médica, el gasto no siempre termina ahí. Una radiografía, un ultrasonido u otro estudio puede elevar la cuenta, sobre todo cuando se necesitan varias pruebas. En Texcoco, Estado de México, los adultos mayores pueden reducir parte de ese costo con su credencial INAPAM.

De acuerdo con el Directorio de Beneficios de Salud 2026 del INAPAM, existen diversos lugares con descuentos en estudios de imagen, laboratorios y ópticas, por lo que vale la pena revisar las opciones antes de pagar el precio regular.

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Estudios de imagen con 30% de descuento en Texcoco

Si el médico solicitó un estudio de gabinete o imagenología, hay dos sucursales del Centro Radiológico de Estudios Especiales que aplican 30% de descuento.

La sucursal Centro está en Juárez Sur número 219-A, entre Allende y Rayón, colonia Centro, C.P. 56100. Para conocer costos o confirmar si el estudio participa se puede llamar al 595 955 0883.

Otra opción se encuentra en prolongación Colón número 201, esquina con Ricardo Flores y Las Américas, colonia Centro, C.P. 56170. También maneja 30% de descuento y su teléfono es 595 921 8485.

Como el directorio no especifica qué procedimientos entran en la promoción, conviene preguntar por el estudio exacto antes de acudir.

Laboratorios y otros servicios cerca del Centro

En el caso de requerir análisis clínicos, en 16 de Septiembre número 102, interior 3, se encuentra el Laboratorio de Análisis Clínicos Los Ángeles, donde el beneficio es de 25% de descuento. Su teléfono es 595 688 0522.

Prácticamente en la misma calle, en el número 107, aparece Medicinas Alternativas y Complementarias, con 30% de descuento.

Esto permite revisar varias opciones de salud dentro de un radio cercano, sin tener que desplazarse hacia otras zonas del municipio.

❤AVISO ADULTOS MAYORES, CREDENCIAL INAPAM❤

Si ya cumpliste 60 años es momento de que tramites tu credencial de #INAPAM. Ubica el módulo #Bienestar más cercano a tu domicilio en https://t.co/dJrnoQtAZE.



El trámite es gratuito y permanente.#CredencialINAPAM#PrimeroLosPobres pic.twitter.com/py6hVR9qjw — Ariadna Montiel Reyes (@A_MontielR) August 30, 2022

También hay descuentos para cuidar la vista

Sobre avenida Juárez Sur hay dos establecimientos que pueden ser útiles si toca revisar o cambiar los lentes.

+Visión Texcoco Centro, ubicada en el número 07, registra descuentos de 40%, 20% o 10%. Para consultar qué porcentaje corresponde al producto o servicio que se necesita, está disponible el teléfono 595 931 3339.

Un poco más adelante, en Juárez Sur número 100, se encuentra Devlyn Texcoco Centro, con 20% de descuento y teléfono 595 954 3643.

En el caso de +Visión, el directorio no señala qué rebaja corresponde a cada lente, armazón o servicio, así que es mejor confirmar antes de comprar.

¿Cómo tramitar la credencial INAPAM para aprovechar estos descuentos?

Quienes ya cumplieron 60 años pueden solicitar la credencial INAPAM de manera gratuita en los Módulos de Bienestar.

Para realizar el trámite se debe presentar:

Acta de nacimiento

Identificación oficial vigente

CURP actualizada

Comprobante de domicilio con una antigüedad no mayor a seis meses

con una antigüedad no mayor a seis meses Una fotografía reciente tamaño infantil , de frente, sin lentes ni gorra

, de frente, sin lentes ni gorra Teléfono de contacto

Además, el INAPAM solicita los datos de una persona de contacto para emergencias, incluida su CURP y número telefónico.

El trámite es gratuito y el módulo más cercano puede ubicarse a través de los canales oficiales de la Secretaría de Bienestar. Una vez que tengas la tarjeta, recuerda que para solicitar los descuentos en los establecimientos participantes es necesario presentar la credencial INAPAM vigente antes de realizar el pago.

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