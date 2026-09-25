Odalys, el otro huracán mayor que está frente a México: trayectoria en vivo y capacidad destructiva

El huracán Odalys cobró fuerza en las últimas horas y se mueve por el océano Pacífico como fenómeno meteorológico de gran capacidad destructiva, ya que alcanzó la categoría 4, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Se localiza a mil 540 kilómetro al oeste-suroeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur y sus vientos son de 260 km/h. Aunque actualmente no representa un peligro para México, es el segundo huracán de gran categoría que se ubica frente al país.

#Odalys se mantiene como #Huracán categoría 4 en la escala #SaffirSimpson. Se localiza a mil 540 km al oeste-suroeste de Cabo San Lucas, #BajaCaliforniaSur. Presenta #Rachas de 260 km/h. No afecta a #México.



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¿Cuál es la trayectoria del huracán Odalys?

El huracán Odalys tendrá un comportamiento errático por el mar, de acuerdo con los especialistas y su trayectoria en vivo puede seguirse a través de la plataforma especializada en fenómenos meteorológicos Windy.

En los próximos días el huracán Odalys se acercará un poco más al territorio mexicano, sin embargo, no impactará, sino se degradará a partir del domingo 27 de septiembre en el propio mar.

¿Cuál es la capacidad destructiva del huracán Odalys, categoría 4?

Odalys es ya considerado un “huracán monstruo”, debido a su capacidad destructiva por sus bandas nubosas.

Según el Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred), entre los efectos que tiene un huracán categoría 4 están:

Colapso de techos y paredes de casas

Daños considerables a edificaciones costeras y muelles

Derribo de vegetación como árboles y señales de tránsito

Erosión parcial de playas e inundaciones en terrenos planos abajo de 3 metros

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