El dinero en efectivo podría perder presencia en algunas operaciones cotidianas en México ante la propuesta de Ley de Economía Digital que impulsa el Gobierno Federal.

Entre los primeros sectores contemplados para avanzar hacia los pagos digitales están las gasolineras y las casetas de cobro, donde se busca facilitar el uso de tarjetas, códigos QR y otras alternativas electrónicas.

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Ley de Economía Digital: objetivos y aplicación en México

La propuesta busca establecer un marco para ampliar el uso de pago digitales y permitir que las autoridades determinen en qué actividades podría limitarse el uso de dinero físico.

Sin embargo, esto no significa que el dinero en efectivo vaya a desaparecer de inmediato ni que actualmente exista una prohibición general para utilizarlo.

El Gobierno Federal informó que el objetivo es reducir gradualmente el uso del efectivo y facilitar los pagos electrónicos.

La iniciativa de Ley de Economía Digital fue presentada ante la Cámara de Diputados y actualmente se encuentra pendiente de análisis en comisiones.

¿Cómo serían los pagos en gasolineras y casetas en México?

Las gasolineras y casetas aparecen entre los primeros sectores donde se pretende impulsar la transición hacia los pagos digitales.

En las gasolineras y estaciones de servicio se contempla el pago con tarjetas y mecanismos como CoDi; en las casetas continuarán las alternativas como el TAG y la incorporación de pagos mediante códigos QR y tarjetas.

Por ahora, el cambio planteado consiste en reducir gradualmente el uso del dinero en efectivo, no en eliminarlo de todas las operaciones en México.

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