Últimas horas en Querétaro para registrarte a la Vivienda para el Bienestar en Tequisquiapan: el plazo vence este sábado 26 de septiembre

Miles de familias trabajadoras en Querétaro corren contra el reloj para no quedar fuera de un programa que promete casa propia sin intermediarios hasta el próximo sábado 26 de septiembre. El registro para la Vivienda para el Bienestar en Tequisquiapan arrancó el pasado 23 de septiembre y ya suma cientos de solicitudes, de acuerdo con autoridades municipales.

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¿Cómo funciona el registro a la Vivienda para el Bienestar en Tequisquiapan?

El módulo de inscripción funciona en el Auditorio Municipal de Tequisquiapan, de 10:00 a 14:00 horas, desde el 23 y hasta el sábado 26 de septiembre. Ahí, personal de Conavi y de la Secretaría de Bienestar reciben solicitudes y documentación de manera directa, sin necesidad de gestores ni intermediarios.

El programa se dirige a familias jóvenes y personas trabajadoras que no cuentan con vivienda propia, seguridad social ni acceso a un crédito hipotecario tradicional. Entre los perfiles que buscan sumarse destacan albañiles, meseros, artesanos y taxistas, oficios que suelen quedar fuera de los esquemas convencionales de financiamiento.

El trámite es completamente gratuito y las autoridades locales insisten en que no debe pagarse a ningún tercero para acceder al registro. Cualquier cobro indebido durante el proceso debe reportarse directamente en el módulo de atención del auditorio.

¿Qué documentos necesitas para completar el trámite?

Antes de acudir al módulo conviene reunir toda la documentación que solicita el programa para evitar contratiempos de último momento. Estos son los documentos que debes llevar:

Identificación oficial vigente, en original y copia.

CURP actualizada.

Comprobante de domicilio con máximo tres meses de antigüedad.

Comprobante o declaración de ingresos.

Quienes no completen alguno de estos documentos antes del cierre del plazo corren el riesgo de perder su lugar en esta etapa del programa, aunque el municipio no descarta abrir nuevas fechas de registro en los próximos meses.

La recomendación para las familias interesadas es acudir cuanto antes al Auditorio Municipal, antes de que cierre el plazo este sábado, y llevar la documentación completa desde el primer intento.

Según el presidente municipal, Héctor Magaña Rentería, el objetivo del programa es “ampliar el acceso a una vivienda adecuada para familias que enfrentan dificultades”, en un municipio donde se proyecta la construcción de entre 260 y 290 viviendas.

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