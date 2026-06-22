La noticia del INAPAM que impacta en los adultos mayores mexicanos

La pérdida o robo de la credencial del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) no elimina el registro de las personas beneficiarias ni cancela los derechos asociados al programa.

Sin embargo, quienes se encuentren en esta situación deberán solicitar una reposición para seguir aprovechando los descuentos del programa.

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¿Qué hacer si se pierde la credencial del INAPAM?

Las personas adultas mayores pueden acudir directamente a un Módulo de Bienestar para solicitar la reposición. Como la información ya se encuentra registrada en el sistema, generalmente no es necesario repetir todo el proceso de incorporación.

Para facilitar la validación de datos, se recomienda llevar documentación como identificación oficial o CURP. También es conveniente consultar previamente la ubicación y horarios de atención del módulo correspondiente.

Los descuentos podrían quedar en pausa mientras se repone la credencial

Aunque la inscripción al programa permanece vigente, muchos comercios y prestadores de servicios solicitan presentar la credencial física para validar promociones y descuentos.

Por lo anterior, y mientras no se cuenten con la credencial, se pueden perder beneficios en:

Transporte

Farmacias

Consultas médicas

Alimentación

Vestido

Servicios para el hogar

Asesoría legal

Autoridades alertan sobre gestores y cobros indebidos

Tanto el INAPAM como la Secretaría de Bienestar han reiterado que los trámites relacionados con la credencial son personales y gratuitos. Por esta razón, recomiendan desconfiar de personas que ofrezcan realizar gestiones, adelantar citas o acelerar procesos a cambio de algún pago.

Las autoridades señalan que la reposición únicamente puede realizarse mediante los canales oficiales, por lo que nadie debe entregar dinero a terceros para recuperar su credencial.

Además, se aconseja no compartir documentos personales, identificaciones o datos sensibles con personas ajenas a las instituciones encargadas del programa.

El instituto también mantiene la línea de atención nacional 079 para orientación general, canalización de programas y dudas sobre la tarjeta INAPAM.

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