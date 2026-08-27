INAPAM lo confirma: la credencial sigue siendo 100% gratis y se entrega el mismo día, pero cuidado con estas páginas falsas

Una tarjeta que da acceso a descuentos y servicios básicos vuelve a ser tema obligado entre los adultos mayores de México. El INAPAM ratifica que la credencial 100% gratis sigue vigente en 2026 y que la entrega el mismo día se cumple con la documentación completa.

El instituto también alerta sobre sitios que ofrecen el registro por internet y piden datos bancarios a cambio de supuestos beneficios. INAPAM identifica el dominio credencialinapam.com.mx como una página apócrifa, por lo que insiste en un mensaje directo: cuidado con estas páginas falsas antes de compartir información personal.

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¿Cómo se tramita la credencial INAPAM sin caer en un fraude?

El registro arranca en un Módulo de Bienestar o en un Módulo del INAPAM cercano al domicilio del solicitante. Ahí, personal del instituto captura los datos en el sistema y valida la identidad con documentos originales.

El expediente completo permite que el personal imprima la credencial en la misma visita, sin cobrar ningún concepto. Estos son los documentos que pide el módulo:

Una identificación oficial vigente que confirme la identidad del solicitante.

La CURP actualizada, impresa o consultada desde el portal correspondiente.

Un comprobante de domicilio con una vigencia menor a tres meses .

. El acta de nacimiento, en original o copia certificada.

Dos fotografías tamaño infantil, exigidas solo en algunos módulos.

La cobertura aplica en todo el país, sin distinción de entidad o programa local. Ninguna oficina, gestor o portal externo tiene autorización para cobrar por agilizar la entrega del plástico.

INAPAM detalla los documentos que se necesitan para salir con la credencial el mismo día. (Delegación de Programas para el Bienestar Colima/Facebook)

¿Qué hacer si llega un mensaje falso a nombre del INAPAM?

Los fraudes circulan por WhatsApp, SMS y redes sociales con promesas de apoyos económicos que llegan a ofrecer hasta $65,000 pesos a cambio de un depósito previo para “activar” el beneficio. Ese patrón se repite en distintos estados.

En abril de 2026, delincuentes usaron inteligencia artificial para clonar la voz de la secretaría de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, en llamadas que buscaban dar credibilidad al engaño. La funcionaria alertó sobre esa práctica en redes sociales.

Las señales de alerta incluyen enlaces que no terminan en gob.mx, como el de enormes fraudes encubiertos en el enlace “credencialinapam.com.mx”; solicitudes de datos bancarios y mensajes con sensación de urgencia. La Policía Cibernética de la Ciudad de México atiende reportes en el teléfono 55 5242 5100, extensión 5086.

Verificar el trámite en el módulo más cercano y desconfiar de cualquier cobro es la recomendación central. Cuando el fraude involucra depósitos o productos financieros, la denuncia corresponde a CONDUSEF.

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