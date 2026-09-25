Desaparece César Daniel Mazo de 17 años en Navolato; activan Alerta Amber en Sinaloa

Las autoridades de Sinaloa pidieron ayuda a la población para localizar a César Daniel Mazao Garzón, un joven de 17 años que fue visto por última vez el pasado 9 de enero en el municipio de Navolato y por el que activaron la Alerta Amber.

De acuerdo a la ficha de búsqueda que emitió la Fiscalía General del Estado (FGE) de Sinaloa, el adolescente fue visto por última vez al salir de un domicilio ubicado en la Localidad de la Cofradía de la Loma y hasta el momento no se tiene más información sobre su paradero.

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Ficha de búsqueda de César Daniel Mazo Garzó, joven desaparecido en Sinaloa

Para que la población pueda ayudar a su localización, las autoridades sinaloenses describen a César Daniel Mazo Garzó como un joven de 1.65 metros de altura, complexión mediana, tez morena clara, cabello corto, ondulado y castaño oscuro, así como ojos color café claro.

Como señas particulares se menciona que tiene un lunar en la mejilla del lado izquierdo de color negro, así como una cicatriz en la parte baja de la espalda y otras en sus brazos. Además, al momento de la desaparición llevaba playera color negra, pants negro y tenis negros.

¿Lo reconoces? Si tienes algún dato o información del joven, entonces puedes comunicarte a los números de Alerta Amber Sinaloa:

(800) 890 9092

(667) 715 5588

Fichas de búsqueda con Alerta Amber activas en Sinaloa hoy 25 de septiembre

Además de César Daniel Mazo, en Sinaloa tiene varias fichas de búsqueda activas con Alerta Amber y aquí te las presentamos:

Óscar Santiel Barraza Luna , joven de 15 años, visto por última vez el 22 de septiembre en Culiacán

, joven de 15 años, visto por última vez el 22 de septiembre en Culiacán Jesús Ventura Cabrera Valenzuela , niño de 13 años, visto por última vez el 22 de septiembre en Culiacán

, niño de 13 años, visto por última vez el 22 de septiembre en Culiacán Gerardo Retana Villa , joven de 15 años, visto por última vez el 21 de septiembre en Navolato

, joven de 15 años, visto por última vez el 21 de septiembre en Navolato María José Higuera López , joven de 15 años, visto por última vez el 17 de septiembre en Mazatlán

, joven de 15 años, visto por última vez el 17 de septiembre en Mazatlán Alejandra Monserrat Guzmán Ramírez , joven de 17 años, vista por última vez el 16 de septiembre en Escuinapa

, joven de 17 años, vista por última vez el 16 de septiembre en Escuinapa Karol Adrián Guerrero Ávila, joven de 16 años, visto por última vez el 6 de agosto de 2026 en Mazatlán

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