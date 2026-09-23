El parque nacional en el Edomex y Morelos con 7 lagunas, zona de meditación y entrada GRATIS para adultos mayores en septiembre 2026: ¿dónde queda y cómo llegar?

El Parque Nacional Lagunas de Zempoala, también conocido como Parque Nacional Zempoala, se ubica en Ocuilan, Estado de México, en la frontera con Morelos. Fue establecido por decreto federal el 27 de noviembre de 1936, y abarca 4,790 hectáreas entre Ocuilan y Huitzilac, Morelos.

El lugar es ideal para pasar un día en la naturaleza, practicar senderismo, acampar y meditar. Los adultos mayores tienen ingreso gratuito durante todo el año al parque. Septiembre, cuando las temperaturas bajas y las lluvias comienzan a ceder, resulta un momento propicio para una visita.

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¿Qué se puede ver y qué actividades realizar en el Parque Nacional Zempoala?

El parque protege siete lagunas de alta montaña —Zempoala, Quila, Compila, Tonatiwha, Seca, Prieta y Huilapan—, rodeadas de bosques de pino de Montezuma. De hecho, el nombre Zempoala proviene del náhuatl y significa “muchas lagunas”. Es importante mencionar que solo tres de esas lagunas son permanentes; el resto son intermitentes y dependen de las lluvias.

El sitio ubicado en Edomex y Morelos es también la principal zona de recarga del acuífero de la microcuenca del río Apatlaco, “y uno de los pocos cuerpos de agua perennes cerca de la Ciudad de México”.

Entre las actividades que ofrece el parque están el campismo, el senderismo, la meditación paisajística, la fotografía de naturaleza, la pesca deportiva y la observación de flora y fauna.

En este parque se pueden encontrar el ajolote y el ocelote (Leopardus pardalis), este último registrado únicamente en este punto dentro de todo el estado de Morelos. También habita en la zona la cascabel transversa (Crotalus transversus), una especie endémica.

Parque Nacional Lagunas de Zempoala Adultos mayores, personas con discapacidad y menores de 12 años entran gratis con identificación a este parque ubicado en Edomex y Morelos. (CONANP)

¿Cuánto cuesta la entrada a este parque nacional y cómo llegar al lugar?

El costo de entrada al parque es de 95 pesos por persona, por día. Asimismo, el Parque Nacional Lagunas de Zempoala dispone de descuentos para diferentes grupos:

Adultos mayores , jubilados, personas con discapacidad y menores de 12 años: no pagan entrada, siempre que presenten una identificación válida

, jubilados, personas con discapacidad y menores de 12 años: no pagan entrada, siempre que presenten una identificación válida Estudiantes y docentes : 75% de descuento, también con identificación

: 75% de descuento, también con identificación Ciudadanos mexicanos y residentes extranjeros: 50% de descuento presentando un documento oficial

El parque abre sábados, domingos y días festivos, de 9:00 a.m. a 6:00 p.m., y se recomienda llegar por la mañana. Conviene usar zapatos cómodos, ya que la mayoría de las áreas se recorren a pie.

El parque se visita fácilmente desde la Ciudad de México, tomando la Carretera Federal 95 (México-Cuernavaca) y desviándose hacia el parque. Se encuentra a unos 20.3 kilómetros de Cuernavaca.

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