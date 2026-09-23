Lanzan la iniciativa “Menopausia Digna” en Jalisco: atención médica, prevención y tratamiento para las mujeres

Una propuesta legislativa busca transformar la manera en que el sistema de salud de Jalisco atiende a las mujeres en una de las etapas más invisibilizadas de su vida. La iniciativa Menopausia Digna en Jalisco, presentada por la diputada Mónica Paola Magaña Mendoza, presidenta de la Comisión de Higiene, Salud Pública y Prevención de las Adicciones, plantea que el Estado garantice atención integral durante el climaterio y la menopausia, con diagnóstico oportuno, orientación médica y tratamiento especializado.

La iniciativa contempla incorporar la menopausia dentro de la Ley de Salud del Estado de Jalisco, con el fin de que la atención integral durante el climaterio quede reconocida como un derecho y no como un tema pendiente en la agenda pública. Magaña Mendoza explica que la propuesta plantea tres acciones principales: la reforma legal, el establecimiento de una fecha estatal conmemorativa y un exhorto a la federación.

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¿Qué contempla la iniciativa Menopausia Digna en Jalisco?

La propuesta de la diputada Magaña Mendoza se organiza en tres frentes concretos. El primero busca que la Ley de Salud del Estado reconozca de manera explícita la atención integral durante el climaterio y la menopausia, de forma que las instituciones de salud jaliscienses cuenten con un respaldo normativo específico para diagnóstico, prevención y tratamiento.

El segundo eje propone establecer el 18 de octubre como el Día Estatal de la Menopausia y el Climaterio, una fecha pensada para generar conciencia social, difundir información confiable y abrir espacios de diálogo sobre un tema que rara vez ocupa la conversación pública. Con esta fecha, la iniciativa busca que el climaterio deje de ser un tabú dentro de los hogares y los espacios laborales.

El tercer componente contempla un exhorto directo a la federación para que, en conjunto con el gobierno estatal, se diseñe una estrategia integral de atención especializada en menopausia. La legisladora insiste en que el objetivo final es que ninguna mujer transite esta etapa sin información clara ni acompañamiento médico adecuado.

En conjunto, los tres ejes buscan que la atención a la menopausia deje de depender solo de la voluntad individual de cada mujer y se convierta en una política pública sostenida, con presupuesto y seguimiento institucional a mediano plazo.

¿Quiénes respaldan la propuesta en el Congreso de Jalisco?

La presentación de la iniciativa reúne a distintos sectores más allá del ámbito legislativo. La presidenta del Sistema DIF Jalisco, Maye Villa de Lemus, señala que una menopausia digna implica reconocer el derecho de las mujeres a comprender lo que ocurre con su cuerpo y a recibir información clara cuando la necesiten.

Villa de Lemus también destaca la importancia de sumar a instituciones de salud, universidades, centros de trabajo y familias para avanzar hacia una atención con respeto y empatía. Su respaldo refuerza la idea de que la iniciativa no queda limitada al terreno legislativo, sino que involucra a la sociedad civil organizada de Jalisco.

La Coordinadora de Administración y Finanzas del Poder Legislativo, Alexandra Serrano de la Mora, también respalda el trabajo en torno a la iniciativa, lo que refleja un consenso institucional amplio dentro del propio Congreso para que la propuesta avance en comisiones.

Las mujeres jaliscienses que atraviesan o se acercan al climaterio pueden dar seguimiento al avance de esta iniciativa en las comisiones del Congreso del estado, donde la reforma a la Ley de Salud del Estado definirá el alcance real de la atención integral prometida.

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