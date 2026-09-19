Confirmado en Edomex para septiembre 2026: te quitarán el vehículo 24 horas y te cobrarán $2.346 si no realizas este trámite

El Estado de México confirmó que los conductores sin holograma de verificación vehicular vigente enfrentarán la retención de su unidad durante 24 horas en el depósito oficial. La sanción económica alcanza hasta $2,346.20 pesos, monto equivalente a 20 Unidades de Medida y Actualización (UMA), y se suma a la obligación de resolver el trámite pendiente antes de recuperar el vehículo.

Edomex endurece también el control sobre quienes violan el calendario de Hoy No Circula en zonas conurbadas del Valle de México y del Valle de Toluca. Las autoridades de movilidad advierten que la Secretaría de Movilidad del Estado de México aplicará la medida sin excepciones a partir de la fecha señalada en la Gaceta del Gobierno.

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¿Qué pasa si circulas sin verificación vehicular en Edomex?

El artículo 90, fracción XV, del Reglamento de Tránsito del Estado de México obliga a los conductores a abstenerse de circular sin holograma de verificación vigente o cuando la restricción ambiental no les corresponda, mientras que el artículo 112 faculta a la autoridad estatal para restringir la circulación en días determinados, mientras el artículo 115 ordena la retención del vehículo durante 24 horas y el pago de la multa correspondiente antes de su devolución.

Un agente de tránsito retira la unidad de circulación en el momento en que detecta la falta y la traslada al depósito más cercano. El vehículo permanece ahí un mínimo de 24 horas, periodo durante el cual el propietario no puede recuperarlo aunque cubra el pago de manera inmediata.

Retención del vehículo por 24 horas en depósito oficial

Multa mínima de 16 UMA para conductores sin adeudos previos

Multa media de 18 UMA con dos o tres sanciones pendientes

Multa máxima de 20 UMA ($2,346.20 pesos) con cuatro o más adeudos

La multa por no verificar tu vehículo en Edomex llega a $2,346.20 pesos. (Medio Ambiente Edomex)

La Unidad de Medida y Actualización equivale a $117.31 pesos diarios en 2026, cifra que determina el monto final de la multa. Por eso, la sanción máxima de 20 UMA representa $2,346.20 pesos, exactamente el monto que confirma el nuevo esquema de rangos vigente en el estado.

El artículo 122 del reglamento reformado elimina las multas fijas y las sustituye por un rango que depende del historial del conductor. Quien no tenga sanciones pendientes paga el monto mínimo, mientras que acumular cuatro o más adeudos activa automáticamente la sanción máxima.

¿Cómo evitar la retención del vehículo en Edomex?

La Secretaría de Movilidad del Estado de México recomienda verificar el vehículo dentro del semestre que corresponde según el número de placa. El trámite se realiza en los centros autorizados y entrega el holograma y la calcomanía vigentes de manera inmediata.

El programa Hoy No Circula ahora también aplica en el Valle de Toluca y en Santiago Tianguistenco, zonas que antes quedaban fuera de la restricción. Los conductores de esas regiones deben revisar el color de holograma que les corresponde antes de circular en los días señalados.

Consultar el historial de multas pendientes evita una sorpresa en el monto final de la sanción. La Secretaría de Movilidad habilita el trámite en línea para revisar adeudos antes de que un agente detenga la marcha del vehículo.

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