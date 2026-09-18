Xhandos, el balneario de aguas termales a una hora y media de CDMX donde puedes hospedarte en habitaciones con pozas privadas

Salir de la Ciudad de México y terminar el día dentro de una poza de agua termal privada es posible sin hacer un viaje demasiado largo.

Y es que para quienes buscan una escapada diferente, en Ajacuba, Hidalgo, se encuentra Xhandos, un balneario rodeado de áreas verdes donde puedes pasar el día entre albercas o quedarte a dormir en agua caliente a unos pasos de la cama.

Y una de las grandes ventajas de este lugar es que se encuentran a solo una hora y media de CDMX y una hora de Pachuca, por lo que resulta ideal para descubrir otra cara de Hidalgo y disfrutar con calma de sus paisajes. Una vez ahí, sus albercas ofrecen agua termal a una temperatura promedio de 36 grados, mientras que el hotel cuenta con habitaciones para dos, cuatro y seis personas, algunas con poza privada interior y otras con poza exterior.

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¿Cuánto cuesta hospedarse en Xhandos?

La habitación más económica es para dos personas, cuenta con cama King Size y una poza termal privada.

Los precios por noche son:

2 personas con poza termal privada: $2,100

$2,100 4 personas con poza privada: $2,500

$2,500 6 personas con poza termal exterior: $2,800

$2,800 6 personas con poza termal privada: $3,000

Las tarifas ya incluyen IVA y el hospedaje contempla:

Desayuno

Entrada al balneario

WiFi

Televisión por cable

Baño con agua caliente

Estacionamiento gratuito, sujeto a las condiciones del establecimiento

El desayuno también es bastante completo: puede incluir jugo o fruta, café o té, chilaquiles o huevo guisado, tortillas, frijoles y una pieza de pan de la casa.

El check-in comienza a las 15:00 horas, mientras que el check-out es hasta las 13:00 horas.

¿Cuánto cuesta entrar a Xhandos sin hospedarse?

No tienes que reservar una habitación para disfrutar de las aguas termales. También es posible acudir únicamente al balneario y pagar la entrada por persona.

Las tarifas son:

Entrada general: $140

$140 Niños de 3 a 11 años: $100

$100 Adultos mayores con credencial INAPAM: $80

Si el adulto mayor no presenta su credencial, deberá pagar la tarifa general. Xhandos también maneja precios especiales para grupos, aunque estos deben consultarse directamente con el establecimiento.

¿Qué hay dentro del balneario Xhandos?

Uno de sus principales atractivos son las albercas alimentadas con agua termal. En total cuenta con:

3 albercas

2 chapoteaderos

2 albercas techadas

1 chapoteadero techado

Áreas verdes

Zona de camping

Cancha de futbol

Renta de asadores, mesas y sillas

Área de alimentos y bebidas

La cantidad de albercas abiertas cambia según el día. Viernes, sábado y domingo funcionan las cinco, mientras que miércoles y jueves operan únicamente una o dos.

El horario del balneario es de 9:00 a 18:00 horas. Los lunes y martes permanece cerrado por mantenimiento de albercas y áreas verdes, salvo durante periodos vacacionales o días festivos, cuando puede haber servicio.

¿Dónde está Xhandos y cómo reservar?

Xhandos se encuentra en Luis Pasteur número 9, Centro, Ajacuba, Hidalgo, una opción para quienes quieren cambiar el ruido de la ciudad por aguas calientes. Para reservar una habitación está disponible el teléfono 773 170 81 17, mientras que para informes puede llamarse o enviarse mensaje al 773 102 09 33.

Si planeas ir entre semana, conviene confirmar antes qué albercas estarán disponibles, ya que miércoles y jueves funciona un número menor que durante el fin de semana.

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