Las aguas termales a una hora de Monterrey con zoológico y asadores: cuánto cuesta la entrada en septiembre 2026

Centro Recreativo Los Faisanes tiene una propuesta para quienes estén buscando un espacio para relajarse y entrar en contacto con la naturaleza. Se trata de un destino ecoturístico ubicado entre montañas, a 500 metros de las Grutas de García, en García, Nuevo León.

Según Google Maps, el trayecto desde Monterrey toma entre 50 minutos y 1 hora 30 minutos, recorriendo 43.3 kilómetros por avenida Paseo de los Leones y avenida Abraham Lincoln / Eje Metropolitano 36. El lugar combina alojamiento, capilla con cenote, zoológico, piscinas y distintas experiencias al aire libre, pensadas tanto para familias como para eventos empresariales.

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¿Qué se puede hacer en el zoológico y las áreas recreativas de Los Faisanes, en Nuevo León?

El recinto cuenta con un área de zoológico donde es posible alimentar y aprender sobre distintas especies, como un camello, cebras, antílopes, una cacatúa y hasta una serpiente pitón birmana de 4.80 metros.

Este espacio de Nuevo León también cuenta con Granja Infantil, un espacio pensado para que los niños convivan con animales más pequeños que habitan en el área de Faisanes, con la posibilidad de acariciarlos, sacarse fotos y alimentarlos.

En cuanto a las áreas recreativas, el centro tiene tres albercas donde se puede jugar a la pelota, nadar o simplemente relajarse tomando sol. El acceso a esta zona está incluido en el precio del brazalete. También hay una alberca termal, jacuzzi con hidromasaje, baño de vapor y masajes con aromaterapia.

¿Cuánto cuesta la entrada a Los Faisanes y qué otras actividades ofrece este centro recreativo de Nuevo León?

El acceso general al Centro Recreativo Los Faisanes tiene un costo de $300 pesos. El horario de atención es de martes a domingo, de 10:00 a.m. a 6:00 p.m., aunque las albercas para huéspedes tienen un horario extendido, de 10:00 a.m. a 8:00 p.m., mientras que las albercas infantiles funcionan de 10:00 a.m. a 5:30 p.m.

Entre las actividades adicionales, el centro en Nuevo León ofrece tirolesa para quienes buscan una experiencia con adrenalina, y espacios para asar junto a las albercas y los juegos acuáticos, aunque la renta de este espacio no está incluida en el precio del brazalete. Lo mismo ocurre con la renta de cabañas, que tampoco forma parte del costo del brazalete.

Para quienes buscan quedarse a dormir, Los Faisanes cuenta con cabañas y suites totalmente equipadas. Para reservar o pedir más información, el centro puede contactarse al +52 81 1048 8367 o al +52 81 1048 8378.

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