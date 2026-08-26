El parque de Morelos donde puedes hacer temazcal después de nadar en sus 6 albercas: ¿cómo llegar y cuánto cuesta para el Día del Abuelo 2026?

El Parque Ecoturístico Palmira, en Temixco, Morelos, es un espacio que ofrece descanso y aventura en un solo lugar. Como indica en su página de Facebook, es “el lugar perfecto para relajarte, refrescarte y compartir momentos increíbles con las personas que más quieres” y una buena alternativa para visitar durante el Día del Abuelo 2026.

La entrada general cuesta $100 pesos y combina albercas, temazcal, senderismo, cabañas y recorridos guiados por los túneles de un acueducto del siglo XVII.

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¿Qué se puede hacer en el Parque Ecoturístico Palmira, en Morelos?

Las instalaciones incluyen seis albercas, cuatro cabañas, temazcal —con dos cuartos destinados al lavado posterior a la sesión—, cocina de tipo rural, cuarto de máquinas, rutas de senderos, una caverna de acueductos, una poza de agua y un riachuelo de temporal. El parque también ofrece servicio de spa y zona de camping.

Entre sus atractivos figura un recorrido guiado por los túneles del acueducto del siglo XVII, con una duración aproximada de 130 minutos. Otra particularidad es que permite el senderismo con mascotas, algo poco frecuente en este tipo de espacios.

Más allá de las albercas, este parque de Morelos destaca por su biodiversidad, al albergar especies como murciélagos, lechuzas, zopilotes, cacomixtles, iguanas, ardillas, armadillos, culebras y hasta mariposas mariposas monarca. Esa variedad lo convierte en un sitio apto para observación de fauna, aviturismo y turismo fotográfico.

Fundado en 2004 por iniciativa del entonces Comisariado Ejidal, Javier Orihuela García, el parque es administrado por el Comisariado Ejidal en turno. Por su baja afluencia de visitantes, se presenta como una alternativa para el turismo lento, y quienes se hospedan en las cabañas pueden apreciar el paisaje nocturno del lugar.

¿Cuánto cuesta entrar al Parque Ecoturístico Palmira y cómo llegar?

Según la información difundida por el parque, la entrada general cuesta $100 pesos. El lugar, una alternativa para celebrar el Día del Abuelo, se ubica en Calle Jazmín s/n, colonia El Cornejal, en Temixco, Morelos, al norte de la colonia Alta Palmira. Su teléfono de contacto es 777 107 1637.

Para llegar en transporte público hay tres opciones, según el punto de acceso:

Por el Este : ruta 12

: ruta 12 Por el Norte : ruta 5, a través de la colonia La Unión

: ruta 5, a través de la colonia La Unión Por el Sur: ruta 16, pasando por la colonia Lomas de Guadalupe

En cualquiera de los tres casos, la visita comienza con una caminata de unos 15 minutos hasta la entrada, un dato a tener en cuenta si se viaja con adultos mayores o niños pequeños.

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