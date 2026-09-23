Apagón masivo CFE: Habrá corte de luz de OCHO horas en varias colonias este 24 de septiembre

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) advirtió a los vecinos de ocho colonias en el estado de Tamaulipas que se tiene programado un apagón masivo de ocho horas, este jueves 24 de septiembre de 2026.

Si vives en esta entidad de la República, sigue leyendo, pues tu colonia podrá estar en el listado de las que se quedarán sin luz, mientras se realizan trabajos de mantenimiento en la red eléctrica.

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¿Por qué no hay luz en Tamaulipas hoy 24 de septiembre?

A lo largo del año, la Comisión Federal de Electricidad realiza diversos cortes de luz programados con el objetivo de realizar labores de mantenimiento y reparación en la red eléctrica de todo el país. Estados como Tamaulipas en los que se registran altas temperaturas, se vuelven prioridad, pues este clima extremo causa daños en las instalaciones que afectan el servicio de luz.

Para garantizar que los usuarios cuenten con un servicio de calidad, la CFE realiza apagones eléctricos para enviar a las cuadrillas a realizar este tipo de acciones preventivas. En este caso, toca el turno al municipio de Nuevo Morelos, en Tamaulipas.

Corte de luz CFE 24 de septiembre 2026 Apagón masivo hoy: Corte de luz CFE 24 de septiembre 2026 (Facebook)

Lista de colonias que se quedan sin luz en Tamaulipas hoy

Por medio de un comunicado la CFE de Tamaulipas informó a los vecinos del municipio de Nuevo Morelos, que habrá un corte de luz de ocho horas, este 24 de septiembre. Los vecinos de al menos ocho colonias se quedarán sin luz en un periodo que va de las 09:45 a las 17:45 horas.

Las colonias afectadas por el apagón masivo en Tamaulipas son las siguientes:

Cabecera de Nuevo Morelos

Ejido Tanzapán

La Reforma

Francisco Villa

Lienzo Charro

Santa Cruz del Toro

Cruz Grande

Las Huertas

Las Huellas

Si vives en alguna de estas colonias, la recomendación es que desconectes tus aparatos eléctricos al menos 20 minutos antes de que comience el corte de luz. No olvides cargar tu celular, laptop o computadora con tiempo para que cuentes con la energía necesaria durante las ocho horas que durará el apagón.

Igualmente, mantén el refrigerador cerrado para que tus alimentos se conserven frescos y en buen estado.

¿Cómo puedo consultar mi recibo de luz en línea?

Para consultar tu recibo de luz en línea únicamente sigue estos sencillos pasos:

Regístrate o inicia sesión : Entra al portal de la CFE y crea una cuenta con un usuario y contraseña.

: Entra al y crea una cuenta con un usuario y contraseña. Registra tu servicio : Ve a la sección “Mis recibos registrados” y añade tu número de servicio.

: Ve a la sección y añade tu número de servicio. Descarga tu recibo: Selecciona el periodo que deseas consultar y descarga el archivo en formato PDF.

Recuerda que también puedes instalar la app CFE Contigo en tu celular y consultar tu recibo de luz de esta sencilla manera.

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