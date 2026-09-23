El huracán Polo se acerca a Guerrero y empata un récord que el Pacífico solo había visto tres veces en la historia: en 1994, 2002 y 2018

El huracán Polo alcanzó la categoría 5 mientras avanzaba frente a las costas del Pacífico mexicano y se acercaba a Guerrero, un fortalecimiento que colocó a la temporada 2026 entre las pocas que han registrado tres ciclones de esta intensidad.

Con Polo, 2026 se convirtió así en la cuarta temporada en alcanzar esta marca en el Pacífico oriental. El ciclón llegó a esta categoría después de una intensificación extraordinariamente rápida, mientras permanecía mar adentro frente a las costas del suroeste de México.

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¿Qué récord empató el huracán Polo?

Previo a la llegada de Polo a esta categoría, los otros dos huracanes que llevaron a 2026 hasta esta marca fueron Genevieve, que alcanzó categoría 5 en julio, y Lowell, que llegó a esa intensidad en septiembre mientras se encontraba en el Pacífico central.

La misma cantidad de ciclones de máxima categoría se había registrado únicamente en tres temporadas anteriores:

1994: Emilia, Gilma y John.

Emilia, Gilma y John. 2002: Elida, Hernan y Kenna.

Elida, Hernan y Kenna. 2018: Lane, Walaka y Willa.

En los registros históricos, algunos de estos ciclones alcanzaron su máxima intensidad después de desplazarse del Pacífico oriental al central, por lo que el récord considera ambas zonas de la cuenca.

Polo se acerca a Guerrero como categoría 4

En el último reporte disponible del Centro Nacional de Huracanes (NHC), Polo, que bajó a categoría 4, se encontraba aproximadamente 335 kilómetros al sur de Zihuatanejo, Guerrero, con vientos sostenidos de 270 kilómetros por hora y una presión mínima de 905 milibares. El sistema avanzaba lentamente hacia el noreste y se mantenía sobre el océano.

El NHC mantiene un aviso de tormenta tropical desde Tecpan de Galeana, Guerrero, hasta Punta San Telmo, Michoacán, mientras que el pronóstico indica que el núcleo de Polo permanecerá frente a la costa del suroeste mexicano, aunque sus efectos pueden alcanzar tierra.

🚩Boletín #SIATCT no. 06 🚩#Huracán categoría 4 🌀 #Polo



⚠️ Su amplia circulación ocasionará lluvias muy fuertes a puntuales intensas en estados del occidente y sur del país; además de vientos fuertes y oleaje elevado en sus costas.



📍 A 270 km al sur de Zihuatanejo, Guerrero… pic.twitter.com/fQESrxrU3O — Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) September 23, 2026

¿Cuánta lluvia dejará Polo en Guerrero?

Además de los vientos, uno de los principales riesgos asociados con Polo son las lluvias que puede generar en la costa del Pacífico mexicano. El pronóstico contempla precipitaciones capaces de provocar inundaciones y deslaves, especialmente en zonas de terreno elevado.

También se mantiene el riesgo por el oleaje y las condiciones peligrosas para quienes se encuentren en el mar o cerca de la costa. Estos efectos pueden presentarse incluso si el centro del huracán permanece mar adentro.

La intensidad de Polo también destaca por la rapidez con la que se fortaleció. Durante las primeras horas del 22 de septiembre, el NHC señaló que el huracán había experimentado una intensificación extraordinaria y posteriormente confirmó que alcanzó la categoría 5.

¿Qué características tiene un huracán categoría 4?

La categoría 4 es el segundo nivel más alto de la escala Saffir-Simpson y corresponde a huracanes con vientos sostenidos de entre 209 y 251 kilómetros por hora. En esta categoría, los vientos pueden provocar daños catastróficos, con afectaciones severas en viviendas, árboles, postes y redes eléctricas.

Sin embargo, la categoría no resume todos los peligros de un huracán. La escala Saffir-Simpson se basa únicamente en la velocidad máxima de los vientos y no considera directamente la marea de tormenta, las lluvias torrenciales, las inundaciones o los tornados que puede generar el ciclón.

Entre las principales características de un huracán categoría 4 se encuentran:

Vientos sostenidos de entre 209 y 251 km/h.

Daños severos en techos y estructuras de viviendas.

La mayoría de los árboles pueden ser derribados o arrancados de raíz.

Los postes de electricidad pueden caer y dejar zonas sin servicio durante semanas o incluso meses.

Los árboles y postes caídos pueden bloquear caminos y aislar comunidades.

Algunas zonas pueden quedar inhabitables durante semanas o meses.

También pueden presentarse inundaciones, deslaves y oleaje peligroso, aunque estos fenómenos no determinan por sí mismos la categoría del huracán.

¿Qué hacer ante un huracán de esta categoría?

Ante un huracán de esta intensidad, la recomendación principal es seguir las indicaciones de Protección Civil y evacuar cuando las autoridades lo determinen, especialmente si se vive en una zona costera, baja o susceptible a inundaciones. CENAPRED también recomienda conocer con anticipación las rutas de evacuación y ubicar los refugios temporales.

Si el ciclón ya está afectando la zona, algunas medidas básicas son:

Permanecer dentro de una construcción sólida y alejado de ventanas .

. No salir durante los periodos de viento y lluvia intensa.

No caminar ni conducir por calles, ríos, arroyos o zonas inundadas.

Alejarse de cables, postes y estructuras que puedan caer.

Tener a la mano una mochila de emergencia y documentos protegidos del agua.

No utilizar electricidad si la vivienda está inundada o existen daños en la instalación.

Después del paso del ciclón, esperar indicaciones oficiales antes de regresar a zonas evacuadas.

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