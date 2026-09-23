Huracán “Polo” se mantiene frente las costas de Guerrero: ¿Por qué es “estacionario” y cuál es el peligro?

El huracán Polo llegó con fuerza a las costas del Pacífico mexicano alcanzando la categoría 5 en la escala Saffir-Simpson y, pese a que no se prevé que toque tierra, se encuentra siendo analizado ya que tiene el estatus de “estacionario”.

Esta situación parece lejana o poco vista en este tipo de ciclones; sin embargo, es más común de lo que se puede imaginar. Lo importante es conocerla por el peligro que representa para la población de estados como Guerrero, Oaxaca, Jalisco, Michoacán y Colima.

Ubicación del #Huracán #Polo la mañana de hoy, ahora como categoría 4 en la escala #SaffirSimpson pic.twitter.com/jHmNIwXzJu — CONAGUA Clima (@conagua_clima) September 23, 2026

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¿Qué es un huracán estacionario y por qué es peligroso?

Tanto el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC, por sus siglas en inglés), como las autoridades mexicanas, un huracán es estacionario cuando su centro “prácticamente deja de desplazarse”, es decir, que su velocidad es mínima.

Que su desplazamiento sea mínimo o nulo se debe a que los vientos son débiles, por muchas características como la temperatura al contacto con el agua; no obstante, esta característica los vuelve más peligrosos.

¿Por qué un huracán estacionario es más peligroso?

Al estar “estacionado”, un huracán no se desplaza, pero sí sigue girando, esto provoca que los vientos y lluvias sean de mayor intensidad sobre un mismo punto causando, en tierra, deslaves e inundaciones severas.

Es muy importante que no se confunda con el momento en que un huracán pierda intensidad, ya que un ciclón estacionario puede aumentar su categoría o mantenerla pese a no moverse.

Históricos huracanes estacionarios que provocaron desastres

En caso de que Polo permanezca en este estado, no sería el primer fenómeno que causa fuertes lluvias en México, pues también estuvieron:

Huracán Manuel : en 2013 permaneció “casi estacionario” sobre la costa de Sinaloa, de acuerdo a la Conagua tuvo vientos sostenidos de 120 kilómetros por hora

: en 2013 permaneció “casi estacionario” sobre la costa de Sinaloa, de acuerdo a la Conagua tuvo vientos sostenidos de 120 kilómetros por hora Huracán Norma: en 2017 permaneció estacionario frente a las costas de Cabo San Lucas, en Baja California Sur, con vientos sostenidos de 120 kilómetros por hora

En Estados Unidos también se han presentado, tal es el caso del huracán Harvey en 2017 que se mantuvo estático en Texas y provocó inundaciones históricas en Houston.

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