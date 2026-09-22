Querétaro impulsa los Clubes del Adulto Mayor: “La inscripción es muy sencilla”

En Querétaro, todos los adultos mayores tienen una opción para convivir, mantenerse activos y, al mismo tiempo, cuidar su salud. Se trata de los llamados Clubes del Adulto Mayor, los cuales funcionan tres veces por semana y ofrecen talleres, alimentos calientes y orientación nutricional, médica y psicológica.

El programa está dirigido a quienes tengan 60 años o más y vivan en cualquiera de los 18 municipios del estado. Cada club tiene un cupo limitado a 200 adultos mayores, por lo que antes de acudir conviene revisar si todavía hay lugares disponibles. Además, la Secretaría de Desarrollo Social de Querétaro (SEDESOQ) ya mantiene publicadas las Reglas de Operación 2026 del programa.

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¿Cómo inscribirse a los Clubes del Adulto Mayor en Querétaro?

En una publicación difundida en redes sociales, Luis Nava, secretario de Desarrollo Social de Querétaro, explicó que “la inscripción es muy sencilla”.

Las personas interesadas tienen dos opciones para comenzar el proceso: pueden acudir directamente con un tallerista en la sede del club más cercano o registrarse a través del portal estatal SIPROS.

En el registro en línea, el primer dato que solicita la plataforma es la CURP. Para poder participar también se deben cumplir estos criterios:

Tener 60 años o más

Vivir en alguno de los 18 municipios de Querétaro

No recibir otro programa similar otorgado por el Poder Ejecutivo estatal

¿Qué documentos piden para registrarse?

Además de cumplir con los criterios anteriores, SEDESOQ establece algunos documentos básicos para completar la solicitud.

Las personas interesadas deben presentar el formato digital de registro debidamente llenado y una identificación oficial vigente con fotografía que permita comprobar tanto la edad como el domicilio en Querétaro.

Si la identificación no muestra la dirección completa, se puede presentar un comprobante de domicilio con una antigüedad no mayor a tres meses o una constancia de residencia expedida por una autoridad competente.

¿Qué ofrecen los Clubes del Adulto Mayor?

La idea no es únicamente contar con un punto de reunión. Los clubes funcionan tres veces por semana y combinan actividades de convivencia con servicios enfocados en la salud y el autocuidado.

Entre los beneficios se encuentran:

Talleres y actividades de convivencia

Asesorías grupales e individuales de nutrición

Orientación médica y psicológica

Alimentos calientes

Actividades para mantenerse físicamente activos

Pláticas sobre hábitos saludables y autocuidado

De acuerdo con SEDESOQ, el programa también busca:

Apoyar la economía familiar

Mejorar la calidad de vida de los adultos mayores

Fomentar la actividad física

Promover la inclusión social y la convivencia

¿Dónde están los Clubes del Adulto Mayor en Querétaro?

Actualmente, la lista oficial reúne 41 sedes en los 18 municipios del estado, por lo que hay opciones en:

Querétaro capital

Corregidora

San Juan del Río

El Marqués

Tequisquiapan

Cadereyta

Jalpan de Serra

Pinal de Amoles

Otras localidades

Para ubicar más rápido la sede más cercana se puede consultar la lista oficial de Clubes del Adulto Mayor.

Antes de acudir, también se puede confirmar la disponibilidad llamando al 442 238 5000, extensión 5402, o al 442 238 5220, números que SEDESOQ mantiene publicados para brindar información sobre el programa.

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