Harvey Weinstein condenado a 15 años de prisión; así terminó el caso que sacudió a Hollywood

Harvey Weinstein fue finalmente condenado a 15 años de prisión por el delito de agresión sexual en contra de, Miriam Haley,su exasistente con quien trabajó en Proyect Runway.

Se informó que el pasado miércoles 15 de septiembre, se llevó a cabo una nueva audiencia en Nueva York, en la que Weinstein se presentó esposado y en silla de ruedas. El exproductor se declaró no culpable de un delito de índole sexual; sin embargo, las autoridades que ya habían fallado en su contra en 2025 lo sentenciaron a 15 años de cárcel.

Harvey Weinstein has been sentenced to 15 years in prison for sexually assaulting former production assistant Miriam Haley in 2006:



• The sentencing marks a major endpoint in the New York chapter of the nine-year courtroom saga that ignited the global #MeToo movement.



• Next,… pic.twitter.com/FfuBU9EZCM — Variety (@Variety) September 23, 2026

¿Qué dijo Harvey Weinstein?

Trascendió que durante la audiencia, Harvey Weinstein sostuvo su inocencia hasta el último momento. En 2025, la defensa del exproductor sostuvo también que los encuentros sexuales habían sido consentidos. No obstante, Weinstein había ofrecido una disculpa a ‘cualquiera a quien haya podido lastimar con mis acciones’.

“No soy una persona perfecta, pero soy una persona que ha cometido errores (...) No soy un hombre violento”, declaró.

No obstante, la víctima que también estuvo presente en la audiencia tomó la palabra y explicó el terrible daño que sufrió por los abusos de Weinstein. Además, sostuvo que ella consideraba que el exproductor debería de haber recibido cadena perpetua.

Hasta el momento, el exproductor ya lleva cumplidos seis años de prisión, por lo que podría quedar libre en 2033, por este caso.

Sin embargo, Weinstein enfrentará una nueva sentencia en California, donde se determinará si se añadirán años adicionales a su condena. Hasta el momento, se ha establecido una fecha.

¿Qué hizo Harvey Weinstein?

El magnate de la industria cinematográfica fue detenido en mayo de 2018 en Nueva York, tras ser acusado por una presunta violación y acto sexual criminal, en contra de la actriz Jessica Mann y la asistente de producción Miriam Haley, respectivamente.

A lo largo de su carrera, Weinstein utilizó su posición de poder para ofrecer o bloquear oportunidades laborales a cambio de favores sexuales, empleando además acuerdos de confidencialidad y amenazas para silenciar a las víctimas.

En octubre de 2017, el movimiento MeToo juntó las denuncias en contra de Harvey de más de 80 mujeres, incluyendo actrices y empleadas de la industria cinematográfica.

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