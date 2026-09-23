Lista de puertos cerrados en México por el huracán “Polo” hoy 23 de septiembre

Por tercer día consecutivo, la Secretaría de Marina (Semar) informó que diversos puertos, ubicados en las costas del Pacífico mexicano, se encuentran cerrados ante la presencia del huracán Polo durante este miércoles 23 de septiembre

El ciclón se mantiene como categoría 4 y en estado “casi estacionario” debido a las fuertes lluvias y las rachas de viento que se presentan en Guerrero (principalmente), Colima, Michoacán, Guerrero y Oaxaca.

Puertos en México Seis puertos permanecen cerrados en las costas del Pacífico mexicano (Semar)

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Lista de puertos cerrados en México hoy

A las 09:00 horas (tiempo local), las autoridades mexicanas dieron a conocer la lista de puertos que permanecen cerrados durante este miércoles:

Cerrado a todo tipo de embarcaciones

Guerrero: Acapulco y Zihuatanejo

Cerrado a embarcaciones menores

Colima: Manzanillo

Michoacán: Lázaro Cárdenas

Guerrero: Puerto Marqués

Oaxaca: Puerto Escondido

Protección Civil activa alertas en Guerro, Michoacán, Colima y Jalisco

Por otra parte, ante el huracán Polo, la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) activó Alertas Amarilla, Verde y Azul del Sistema de Alerta Temprana para ciclones tropicales a los siguientes municipios:

Alerta Amarilla (peligro medio)

Guerro : Atoyac de Álvarez, Benito Juárez, Coahuayutla de José María Izazaga, Coyuca de Benítez, Zihuatanejo de Azueta, Petatlán, Técpan de Galeana, La Unión de Isidoro Montes de Oca

: Atoyac de Álvarez, Benito Juárez, Coahuayutla de José María Izazaga, Coyuca de Benítez, Zihuatanejo de Azueta, Petatlán, Técpan de Galeana, La Unión de Isidoro Montes de Oca Michoacán: Aquila, Arteaga, Coahuayana, Chinicuila, Lázaro Cárdenas, Tumbiscatío

Alerta Verde (peligro bajo)

Guerrero : Acapulco de Juárez, Ayutla de los Libres, Azoyú, Copala, Cuajinicuilapa, Cuautepec, Florencio Villarreal, Igualapa, Ometepec, San Luis Acatlán, San Marcos, Tecoanapa, Tlacoachistlahuaca, Xochistlahuaca, Marquelia, Juchitán

: Acapulco de Juárez, Ayutla de los Libres, Azoyú, Copala, Cuajinicuilapa, Cuautepec, Florencio Villarreal, Igualapa, Ometepec, San Luis Acatlán, San Marcos, Tecoanapa, Tlacoachistlahuaca, Xochistlahuaca, Marquelia, Juchitán Colima: Armería, Coquimatlán, Ixtlahuacán, Manzanillo, Minatitlán, Tecomán

Alerta Azul (peligro muy bajo)

Guerrero : Ahuacuotzingo, Ajuchitlán del Progreso, Alcozauca de Guerrero, Alpoyeca, Arcelia, Atlamajalcingo del Monte, Atlixtac, Copanatoyac, Coyuca de Catalán, Cualác, Cutzamala de Pinzón, Chilapa de Álvarez, Chilpancingo de los Bravo, General Heliodoro Castillo, Huamuxtitlán, Juan R. Escudero, Leonardo Bravo, Malinaltepec, Mártir de Cuilapan, Metlatónoc, Mochitlán, Olinalá, Pungarabato, Quechultenango, San Miguel Totolapan, Tixtla de Guerrero, Tlacoapa, Tlalchapa, Tlalixtaquilla de Maldonado, Tlapa de Comonfort, Tlapehuala, Xalpatláhuac, Xochihuehuetlán, Zapotitlán Tablas, Zirándaro, Zitlala, Eduardo Neri, Acatepec, Cochoapa el Grande, José Joaquin de Herrera, Iliatenco

: Ahuacuotzingo, Ajuchitlán del Progreso, Alcozauca de Guerrero, Alpoyeca, Arcelia, Atlamajalcingo del Monte, Atlixtac, Copanatoyac, Coyuca de Catalán, Cualác, Cutzamala de Pinzón, Chilapa de Álvarez, Chilpancingo de los Bravo, General Heliodoro Castillo, Huamuxtitlán, Juan R. Escudero, Leonardo Bravo, Malinaltepec, Mártir de Cuilapan, Metlatónoc, Mochitlán, Olinalá, Pungarabato, Quechultenango, San Miguel Totolapan, Tixtla de Guerrero, Tlacoapa, Tlalchapa, Tlalixtaquilla de Maldonado, Tlapa de Comonfort, Tlapehuala, Xalpatláhuac, Xochihuehuetlán, Zapotitlán Tablas, Zirándaro, Zitlala, Eduardo Neri, Acatepec, Cochoapa el Grande, José Joaquin de Herrera, Iliatenco Michoacán : Aguililla, Apatzingán, Buenavista, Carácuaro, Coalcomán de Vázquez Pallares, Churumuco, La Huacana, Huetamo, Múgica, Nocupétaro, Parácuaro, San Lucas, Tepalcatepec, Tiquicheo de Nicolás Romero

: Aguililla, Apatzingán, Buenavista, Carácuaro, Coalcomán de Vázquez Pallares, Churumuco, La Huacana, Huetamo, Múgica, Nocupétaro, Parácuaro, San Lucas, Tepalcatepec, Tiquicheo de Nicolás Romero Colima : Colima, Comala, Cuauhtémoc, Villa de Álvarez

: Colima, Comala, Cuauhtémoc, Villa de Álvarez Jalisco: Atengo, Atenguillo, Autlán de Navarro, Ayutla, Cabo Corrientes, Casimiro Castillo, Cihuatlán, Cuautitlán de García Barragán, Cuautla, El Grullo, Guachinango, La Huerta, El Limón, Mascota, Mixtlán, Puerto Vallarta, Villa Purificación, San Sebastián del Oeste, Talpa de Allende, Tolimán, Tomatlán, Tuxcacuesco

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