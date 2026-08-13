Los jacuzzis naturales tallados en roca a 2 horas de CDMX donde los adultos mayores pagan la mitad de la entrada

Si buscas una escapada de aguas termales cerca de la Ciudad de México, existe un parque ecológico en Hidalgo que tiene una atracción poco común: jacuzzis naturales ubicados entre formaciones rocosas de la montaña, donde es posible relajarse en agua termal mientras se disfruta del paisaje semidesértico del Valle del Mezquital.

Se trata del Parque Acuático Ecológico Tlaco, ubicado en Tlacotlapilco, municipio de Chilcuautla, Hidalgo, sobre la carretera Progreso-Ixmiquilpan, en el kilómetro 16. El sitio se encuentra a alrededor de dos horas de la CDMX, dependiendo del punto de salida y las condiciones del camino, además de que ofrece un descuento de más de la mitad para los adultos mayores que presenten su credencial de INAPAM al ingresar.

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Así son los jacuzzis naturales de Tlaco

La principal atracción que distingue a Tlaco son sus llamadas “cuevitas tipo jacuzzi”, espacios ubicados en las faldas de la montaña que aprovechan las formaciones naturales del lugar para crear áreas donde los visitantes pueden disfrutar del agua termal.

Para ingresar a estos “jacuzzis naturales”, es necesario cubrir una cuota extra de $150 pesos por persona durante una hora.

Además de estas cuevas, el Parque Acuático Ecológico Tlaco ofrece otras atracciones y servicios, entre ellos:

Albercas con agua termal

Toboganes

Alberca tipo playa

Área acuática infantil

Restaurante y bar

Zona para acampar

Cabañas y hotel

Otras áreas recreativas

El parque se localiza en una zona del Valle del Mezquital caracterizada por su paisaje semidesértico, por lo que la experiencia combina las aguas termales con un entorno natural distinto al de los balnearios convencionales.

De acuerdo con el sitio oficial, Tlaco permanece abierto los 365 días del año. Respecto al horario, este es de 6:00 hasta las 18:00 horas, por lo que quienes planeen una visita de un solo día pueden considerar ese horario como referencia.

¿Cuánto cuesta la entrada y qué descuento tienen los adultos mayores?

Actualmente, el sitio oficial de Tlaco publica una entrada general de $165 pesos, mientras que las personas que presentan credencial INAPAM pagan $80 pesos, un descuento de poco más del 50%.

El parque se encuentra en Carretera Progreso-Ixmiquilpan, kilómetro 16, Tlacotlapilco, Chilcuautla, Hidalgo, y cuenta con opciones de hospedaje para quienes prefieran quedarse más de un día.

Así, para quienes buscan una escapada desde la CDMX, Tlaco ofrece una combinación poco habitual de aguas termales, espacios recreativos y cuevas naturales acondicionadas como jacuzzis.

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