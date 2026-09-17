Es oficial por INAPAM: adultos mayores tienen descuentos de hasta el 60% en todos estos despachos y el 30 de septiembre vence el plazo

El Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) confirma que los adultos mayores tienen hasta el 30 de septiembre para aprovechar descuentos de hasta el 60% en despachos jurídicos y notarías públicas en la CDMX.

El departamento de Asesoría Jurídica del instituto respalda esta medida especial durante el Mes del Testamento, permitiendo que las personas de 60 años o más accedan a trámites notariales a costo preferencial.. La iniciativa busca proteger la autonomía patrimonial de la población de la tercera edad y resolver conflictos sobre herencias, escrituración, arrendamiento e inmuebles antes de que concluya el periodo de beneficios.

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¿Cómo funciona la asesoría legal con descuento de hasta el 60% confirmada por el INAPAM hasta el 30 de septiembre?

El INAPAM ofrece orientación jurídica gratuita en materias familiar, civil y penal para frenar problemáticas recurrentes como el despojo patrimonial, el abandono económico o la violencia. Los abogados del módulo presencial ubicado en Avenida Universidad 150, colonia Narvarte, alcaldía Benito Juárez, reciben a los interesados de lunes a viernes en un horario de 9:00 a 17:00 horas.

Acreditar la edad de 60 años o más requiere presentar la credencial del Instituto Nacional Electoral o la tarjeta INAPAM en original y copia, junto con las escrituras, actas o notificaciones del caso. La documentación completa permite gestionar juicios sucesorios testamentarios e intestamentarios directamente o canalizar al usuario a despachos privados con tarifas preferenciales.

Tarjeta INAPAM. Adultos mayores acceden a importantes beneficios en distintos rubros con su credencial INAPAM.

¿Cuáles son los despachos jurídicos y notarías con descuento para adultos mayores con credencial INAPAM?

La red de convenios privados del INAPAM otorga rebajas directas al presentar la tarjeta oficial antes de la fecha límite:

Estrategias Legales Abogados ASC: 60% de descuento en juicios sucesorios y trámites legales.

60% de descuento en juicios sucesorios y trámites legales. Bufete Jurídico Niño Gallegos y Asociados: 50% de descuento en representación legal.

50% de descuento en representación legal. Consultoría Jurídica Lic. Carlos Pérez: 50% de descuento en asesoría familiar y sucesiones.

50% de descuento en asesoría familiar y sucesiones. Notaría Pública N° 106: 50% de descuento en la elaboración de testamentos e instrumentos notariales.

50% de descuento en la elaboración de testamentos e instrumentos notariales. Despacho Jurídico GA Asesoría y Servicios Jurídicos: 50% de descuento en gestiones generales.

50% de descuento en gestiones generales. MH Abogados Asociados: descuentos del 50% y 20% según el tipo de servicio contratado.

descuentos del 50% y 20% según el tipo de servicio contratado. Lic. Samantha Salgado Muñoz (Notaría Pública N° 7): 30% de descuento en escrituración y testamentos.

30% de descuento en escrituración y testamentos. Notaría Pública N° 164: descuentos entre el 30% y el 50% en trámites patrimoniales.

descuentos entre el 30% y el 50% en trámites patrimoniales. Despacho Jurídico Francisco Javier Bermúdez Castillo: 30% de descuento en litigios.

30% de descuento en litigios. Mario Montiel Carbajal / María de los Ángeles Carmona Gómez: 20% de descuento en gestiones notariales.

¿Cómo comunicarse con el INAPAM para solicitar asesoría sobre pensiones alimenticias o despojo?

El Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores atiende consultas a distancia mediante el número telefónico 55 5925 5366 y el correo electrónico asesoriajuridicainapam@inapam.gob.mx. El personal calificado brinda seguimiento oportuno para la rectificación de actas de nacimiento o la tramitación de pensiones alimentarias.

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