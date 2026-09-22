Proponen en Sonora que el 2 de noviembre, Día de Muertos, sea descanso obligatorio en todo México

La conmemoración del Día de Muertos podría dejar de depender de la voluntad de cada empleador. La diputada local María Alicia Gaytán Sánchez, de Morena, presentó ante el Congreso del Estado de Sonora una iniciativa con punto de acuerdo que busca establecer el descanso obligatorio el 2 de noviembre en toda la República.

La propuesta plantea que el Poder Legislativo sonorense remita al Congreso de la Unión una modificación al artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo (LFT), con el objetivo de que la fecha se incorpore de manera oficial al calendario laboral y no quede sujeta a las disposiciones internas de cada centro de trabajo.

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¿Qué plantea la iniciativa presentada en el Congreso de Sonora?

La propuesta parlamentaria contempla la adición de una nueva fracción al artículo 74 de la LFT para que el Día de Muertos se sume oficialmente al listado de fechas no laborables en todo el territorio nacional. Gaytán Sánchez sostuvo que la incorporación de esta jornada permitiría a las personas trabajadoras convivir con su familia, honrar la memoria de sus seres queridos y participar sin restricciones en las actividades que rodean a la festividad.

La diputada también recordó el respaldo internacional que tiene la tradición: la Unesco reconoció en 2003 al Día de Muertos como Obra Maestra del Patrimonio Oral e Intangible de la Humanidad y, en 2008, la festividad quedó inscrita en la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Ese reconocimiento internacional forma parte de los argumentos que la legisladora presentó ante el pleno estatal para justificar la reforma laboral.

La iniciativa no se limita a sumar la fecha; también contempla reordenar las fracciones del artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo para conservar una secuencia cronológica entre todas las jornadas de descanso obligatorio ya vigentes. De aprobarse en Sonora, el siguiente paso corresponde al Congreso de la Unión, instancia que tendría la facultad exclusiva para reformar la legislación laboral federal.

El respaldo de la Unesco al Día de Muertos, entre los argumentos de la propuesta. (Emma McIntyre/Getty Images)

Sonora no es la única entidad que analiza este tipo de reformas. En fechas recientes, el Congreso de Chihuahua discutió una propuesta similar para incorporar el 2 de noviembre al calendario de descanso obligatorio, lo que confirma que la discusión sobre el reconocimiento laboral de esta tradición avanza de manera paralela en distintos estados del país.

¿Cómo afecta a los trabajadores esta propuesta y qué sigue en el proceso legislativo?

Mientras la reforma no se apruebe a nivel federal, el 2 de noviembre continúa sin estar contemplado en el calendario oficial de descansos obligatorios de la Ley Federal del Trabajo. Esto significa que, por ahora, cada empresa o dependencia decide de manera unilateral si otorga el día libre a su personal, sin que exista una obligación legal que lo respalde en todo el país.

De concretarse la reforma al artículo 74, los patrones tendrían que ajustar sus calendarios laborales para incluir el 2 de noviembre entre las jornadas de descanso obligatorio con goce de sueldo. Bajo el esquema que ya aplica a las demás fechas obligatorias, el personal que labore ese día tendría derecho a una compensación adicional conforme a lo que marca la propia legislación laboral.

El proceso legislativo, sin embargo, aún es extenso. La iniciativa debe discutirse y, en su caso, aprobarse primero en el Congreso del Estado de Sonora antes de enviarse formalmente al Congreso de la Unión, donde legisladores federales de ambas cámaras tendrían que analizarla, dictaminarla y votarla para que finalmente pueda publicarse una reforma en el Diario Oficial de la Federación.

Por lo pronto, la propuesta se suma a otras iniciativas presentadas en años recientes por legisladores de distintas entidades, que buscan ampliar el catálogo de días de descanso obligatorio en México más allá de las ocho fechas que actualmente reconoce la ley.

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