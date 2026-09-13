Enfermería, primeros auxilios, terapia física y más: estos son todos los cursos que ofrece el CCB Chiconautla en Ecatepec; requisitos y horarios

Aprender auxiliar de enfermería, primeros auxilios, inglés, podología o incluso karate son algunas de las opciones que actualmente ofrece el Centro Comunitario Bienestar (CCB) Santa María Chiconautla, en Ecatepec.

De acuerdo con una publicación del DIF Ecatepec, hay actividades para niñas, niños, jóvenes y personas adultas durante toda la semana. Además de los cursos, el centro cuenta con servicios de psicología y atención quiropráctica.

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¿Qué cursos hay en el CCB Chiconautla y qué días se imparten?

La oferta cambia según el día. Para ubicar más fácil cada opción, el DIF Ecatepec publicó el siguiente calendario:

Lunes: estilismo y barbería, prepa abierta/club de tareas y karate

estilismo y barbería, prepa abierta/club de tareas y karate Martes: uñas vespertino, repostería, inglés, terapia física y auxiliar educativo

uñas vespertino, repostería, inglés, terapia física y auxiliar educativo Miércoles: uñas matutino, estimulación temprana, podología y karate

uñas matutino, estimulación temprana, podología y karate Jueves: prepa abierta/club de tareas, inglés y auxiliar educativo

prepa abierta/club de tareas, inglés y auxiliar educativo Viernes: auxiliar de enfermería y primeros auxilios

Eso sí, el cartel no precisa el horario de cada curso. El directorio oficial del DIF señala que el CCB Santa María Chiconautla abre de lunes a viernes, de 9:00 a 17:00 horas, por lo que conviene preguntar directamente por la actividad elegida antes de acudir.

¿Qué requisitos piden para inscribirse?

Aunque la publicación reciente no especifica documentos, el procedimiento general de los Cursos y Talleres para el Bienestar del DIF Ecatepec solicita llevar una copia de:

Acta de nacimiento

CURP

INE

Comprobante de domicilio

Además, los talleres manejan una cuota de recuperación, cuyo monto y horario deben confirmarse directamente en el centro. Al finalizar, el procedimiento oficial contempla la entrega de diploma y constancia.

De hecho, el directorio del CCB Chiconautla publica cuotas de referencia para algunos cursos, como:

$400: auxiliar de enfermería, tanatología, estilismo y podología

auxiliar de enfermería, tanatología, estilismo y podología $300: inglés y karate

inglés y karate $280: club de tareas

Eso sí, estas son cuotas de referencia publicadas por el CCB Chiconautla, por lo que conviene confirmar el costo vigente antes de inscribirse.

¿Qué otros servicios ofrece el CCB Chiconautla?

Además de los cursos, el cartel del DIF incluye dos servicios con horario definido:

Psicología: lunes a viernes, de 9:00 a 17:00 horas

lunes a viernes, de Quiropráctico: martes, de 11:00 a 13:00 horas

Según el directorio oficial, el CCB Santa María Chiconautla se encuentra en avenida de las Flores y 5 de Mayo, colonia Santa María Chiconautla, Ecatepec de Morelos.

Para consultar lugares disponibles, horarios o cuotas, el DIF Ecatepec indica en su publicación comunicarse al 55 9772 5144. Además, el organismo difundió directamente el calendario de actividades a través de su cuenta oficial de Facebook

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