INAPAM da descuentos de hasta 50% en predial y agua en 16 estados, pero hay un requisito que muchos adultos mayores no cumplen sin saberlo

El programa de INAPAM cubre predial y agua potable, dos servicios que impactan directamente el presupuesto de los adultos mayores en zonas urbanas y rurales. Ayuntamientos de distintos estados fijan porcentajes de descuento que van de una reducción parcial a una casi total, pero la aplicación depende de un dato que muchos pasan por alto al presentar la documentación en ventanilla.

Ese documento define el porcentaje exacto por municipio y establece que el inmueble debe estar registrado a nombre del titular de la credencial para que el descuento se aplique sin observaciones en tesorería. Para no perderte ninguna actualización de este directorio,

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¿Qué requisito le exige el INAPAM a los adultos mayores para aplicar el descuento?

La condición que más solicitudes frena es la titularidad del inmueble, ya que el predio debe figurar a nombre del beneficiario de la credencial. Este requisito es indispensable y si la propiedad pertenece a otro familiar, el ayuntamiento rechaza el trámite aunque el adulto mayor viva ahí.

Estos son los documentos que deben presentar para acceder a estos descuentos:

Credencial INAPAM vigente

Identificación oficial con fotografía vigente

Comprobante de domicilio con antigüedad no mayor a tres meses

Boleta de predial o recibo de agua a nombre del solicitante

Formato de solicitud de descuento (en algunos municipios se llena en la propia oficina)

6. El inmueble debe estar a nombre del titular de la credencial INAPAM. (INAPAM | FB)

¿En qué estados aplica el descuento del INAPAM en predial y agua?

INAPAM registra el beneficio en al menos 16 entidades federativas, con porcentajes que oscilan entre 10% y 50% según el municipio. La cobertura más amplia se concentra en Puebla e Hidalgo, con múltiples municipios activos, seguidos por Sonora, Tamaulipas y otros estados con convenios recientes.

Puebla: Zacatlán, Huauchinango, Libres, Zaragoza, Oriental y Tecali de Herrera — hasta 50% en predial

Zacatlán, Huauchinango, Libres, Zaragoza, Oriental y Tecali de Herrera — hasta 50% en predial Hidalgo: Pachuca de Soto, Acaxochitlán, Atitalaquia, Nopala de Villagrán y Tolcayuca — hasta 50%

Pachuca de Soto, Acaxochitlán, Atitalaquia, Nopala de Villagrán y Tolcayuca — hasta 50% Sonora: Cajeme, Bácum, Fronteras, San Luis Río Colorado y Ures — hasta 50% en predial (Ures: 15% en agua)

Cajeme, Bácum, Fronteras, San Luis Río Colorado y Ures — hasta 50% en predial (Ures: 15% en agua) Tamaulipas: Matamoros, Nuevo Laredo y Abasolo — hasta 50% en ambos servicios en los dos primeros municipios

Matamoros, Nuevo Laredo y Abasolo — hasta 50% en ambos servicios en los dos primeros municipios Chiapas: Reforma y Suchiapa — 50%

Reforma y Suchiapa — 50% Colima: capital y Tecomán

capital y Tecomán Estado de México: Chapultepec — 34% en predial y 38% en agua

Chapultepec — 34% en predial y 38% en agua Guerrero: Mochitlán y Teloloapan — 50%

Mochitlán y Teloloapan — 50% Jalisco: Acatic y San Sebastián del Oeste — 50%

Acatic y San Sebastián del Oeste — 50% Michoacán: Copándaro — 10%

Copándaro — 10% Morelos: Xochitepec — 50%

Xochitepec — 50% Nayarit: Ixtlán del Río — 50%

Ixtlán del Río — 50% Tlaxcala: Cuapiaxtla, Ixtacuixtla (50% predial, 25% agua) y San Lucas Tecopilco

Cuapiaxtla, Ixtacuixtla (50% predial, 25% agua) y San Lucas Tecopilco Veracruz: Naranjos Amatlán y Tepatlaxco — 20%

Naranjos Amatlán y Tepatlaxco — 20% Zacatecas: Loreto y Noria de los Ángeles (50%), Nochistlán de Mejía (15%), Vetagrande (10%)

Loreto y Noria de los Ángeles (50%), Nochistlán de Mejía (15%), Vetagrande (10%) Oaxaca: San Jacinto Amilpas, San Miguel del Puerto y San Pablo Villa de Mitla — 50%

¿Cómo se tramita el descuento del INAPAM paso a paso?

El trámite varía ligeramente según el municipio, pero sigue una ruta similar en la mayoría de las tesorerías. Confirmar la participación del ayuntamiento evita un viaje innecesario a la ventanilla, ya que no todos los municipios firman el convenio cada año con el instituto.

Verificar si el municipio participa en el Directorio de Beneficios 2026 (gob.mx/inapam) o llamar al ayuntamiento

Reunir la documentación: credencial INAPAM, identificación oficial, comprobante de domicilio y recibo del servicio

Acudir a la Tesorería municipal (predial) o a la oficina de Agua Potable (agua); algunos módulos del DIF también atienden

Solicitar y llenar el formato de descuento para adultos mayores

Pagar el monto restante con el descuento aplicado; en descuentos del 100% se emite el recibo sin costo

Si tienes credencial INAPAM vigente, verifica primero si tu municipio aparece en el directorio y reúne la documentación antes de acudir a la ventanilla.

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