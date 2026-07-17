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INAPAM da descuentos de hasta 50% en predial y agua en 16 estados, pero hay un requisito que muchos adultos mayores no cumplen sin saberlo

Millones de personas mayores de 60 años en México pueden reducir dos de sus pagos más recurrentes con un solo documento y suma nuevas entidades a la lista de beneficios, aunque la credencial vigente por sí sola no garantiza el acceso al descuento.

Metadatos del artículo

4 minutos lectura
Escrito por: Gastón Amestoy

El programa de INAPAM cubre predial y agua potable, dos servicios que impactan directamente el presupuesto de los adultos mayores en zonas urbanas y rurales. Ayuntamientos de distintos estados fijan porcentajes de descuento que van de una reducción parcial a una casi total, pero la aplicación depende de un dato que muchos pasan por alto al presentar la documentación en ventanilla.

Ese documento define el porcentaje exacto por municipio y establece que el inmueble debe estar registrado a nombre del titular de la credencial para que el descuento se aplique sin observaciones en tesorería. Para no perderte ninguna actualización de este directorio,

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¿Qué requisito le exige el INAPAM a los adultos mayores para aplicar el descuento?

La condición que más solicitudes frena es la titularidad del inmueble, ya que el predio debe figurar a nombre del beneficiario de la credencial. Este requisito es indispensable y si la propiedad pertenece a otro familiar, el ayuntamiento rechaza el trámite aunque el adulto mayor viva ahí.

Estos son los documentos que deben presentar para acceder a estos descuentos:

  • Credencial INAPAM vigente
  • Identificación oficial con fotografía vigente
  • Comprobante de domicilio con antigüedad no mayor a tres meses
  • Boleta de predial o recibo de agua a nombre del solicitante
  • Formato de solicitud de descuento (en algunos municipios se llena en la propia oficina)
tarjeta inapam
6. El inmueble debe estar a nombre del titular de la credencial INAPAM. (INAPAM | FB)

¿En qué estados aplica el descuento del INAPAM en predial y agua?

INAPAM registra el beneficio en al menos 16 entidades federativas, con porcentajes que oscilan entre 10% y 50% según el municipio. La cobertura más amplia se concentra en Puebla e Hidalgo, con múltiples municipios activos, seguidos por Sonora, Tamaulipas y otros estados con convenios recientes.

  • Puebla: Zacatlán, Huauchinango, Libres, Zaragoza, Oriental y Tecali de Herrera — hasta 50% en predial
  • Hidalgo: Pachuca de Soto, Acaxochitlán, Atitalaquia, Nopala de Villagrán y Tolcayuca — hasta 50%
  • Sonora: Cajeme, Bácum, Fronteras, San Luis Río Colorado y Ures — hasta 50% en predial (Ures: 15% en agua)
  • Tamaulipas: Matamoros, Nuevo Laredo y Abasolo — hasta 50% en ambos servicios en los dos primeros municipios
  • Chiapas: Reforma y Suchiapa — 50%
  • Colima: capital y Tecomán
  • Estado de México: Chapultepec — 34% en predial y 38% en agua
  • Guerrero: Mochitlán y Teloloapan — 50%
  • Jalisco: Acatic y San Sebastián del Oeste — 50%
  • Michoacán: Copándaro — 10%
  • Morelos: Xochitepec — 50%
  • Nayarit: Ixtlán del Río — 50%
  • Tlaxcala: Cuapiaxtla, Ixtacuixtla (50% predial, 25% agua) y San Lucas Tecopilco
  • Veracruz: Naranjos Amatlán y Tepatlaxco — 20%
  • Zacatecas: Loreto y Noria de los Ángeles (50%), Nochistlán de Mejía (15%), Vetagrande (10%)
  • Oaxaca: San Jacinto Amilpas, San Miguel del Puerto y San Pablo Villa de Mitla — 50%

¿Cómo se tramita el descuento del INAPAM paso a paso?

El trámite varía ligeramente según el municipio, pero sigue una ruta similar en la mayoría de las tesorerías. Confirmar la participación del ayuntamiento evita un viaje innecesario a la ventanilla, ya que no todos los municipios firman el convenio cada año con el instituto.

  • Verificar si el municipio participa en el Directorio de Beneficios 2026 (gob.mx/inapam) o llamar al ayuntamiento
  • Reunir la documentación: credencial INAPAM, identificación oficial, comprobante de domicilio y recibo del servicio
  • Acudir a la Tesorería municipal (predial) o a la oficina de Agua Potable (agua); algunos módulos del DIF también atienden
  • Solicitar y llenar el formato de descuento para adultos mayores
  • Pagar el monto restante con el descuento aplicado; en descuentos del 100% se emite el recibo sin costo

Si tienes credencial INAPAM vigente, verifica primero si tu municipio aparece en el directorio y reúne la documentación antes de acudir a la ventanilla.

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