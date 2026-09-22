Credencial Blanca IMSS: Personas que deben tramitarla en 2026

La credencial blanca del IMSS es un documento que identifica a las personas jubiladas y pensionadas del Instituto Mexicano del Seguro Social y permite acreditar esta condición para acceder a determinados trámites, prestaciones y beneficios.

Es emitido por la Comisión Nacional Mixta de Jubilaciones y Pensiones del instituto.

Recientemente se colocó en tendencia este documento, por lo que algunos derechohabientes se han cuestionado para qué sirve y si están obligados a tramitarla.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y mantente informado desde la palma de tu mano.

¿Quién debe tramitarla?

La llamada credencial blanca del IMSS, también conocida como credencial de pensionado, está vinculada con los jubilados y pensionados del Instituto.

A través de ella, la institución valida los derechos del titular para efectuar trámites administrativos de actualización de expediente o servicios correspondientes.

Adicionalmente, permite acceder a vales, promociones especiales y créditos para compras en las Tiendas IMSS.

No es un requisito obligatorio ni indispensable para recibir el depósito mensual de la pensión. Los beneficiarios continúan recibiendo su pago de manera regular independientemente de contar o no con la identificación física.

Asimismo, es importante no confundirla con una identificación oficial. La credencial blanca del IMSS no sustituye documentos como la INE, el pasaporte o la cédula profesional.

Requisitos para tramitarla (por primera vez o reposición)

El trámite es presencial y se necesita llevar:

Último comprobante o recibo de pago de nómina de la pensión.

Identificación oficial vigente con fotografía (original y copias).

Fotografía tamaño credencial a color, reciente, sin lentes, gorra o accesorios.

En caso de robo o extravío para reposición, un escrito dirigido a la Comisión Nacional Mixta de Jubilaciones y Pensiones

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.