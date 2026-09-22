El fraude que promete aumentar la pensión y puede costar hasta 70 mil pesos: cómo reconocerlo

Las dudas y preguntas sobre temas de gran trascendencia en adultos mayores, como la pensión, la Afore o el retiro, puede llevar a muchas personas a buscar ayuda fuera de los canales oficiales. Es justo lejos de estos sitios de confianza donde aparecen falsos gestores que prometen conseguir una pensión más alta a cambio de supuestos trámites.

El Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México alertó en un comunicado, publicado el pasado 17 de septiembre, sobre esta modalidad, conocida como “Pensionazo”. El engaño puede terminar en pagos por gestiones inexistentes, entrega de datos personales e incluso créditos contratados sin autorización.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Cómo funciona el fraude del “Pensionazo”?

Según lo informado, el supuesto gestor se presenta como alguien capaz de intervenir en el trámite de pensión y conseguir un aumento. Para generar confianza, solicita información personal como:

Identificación oficial

CURP

Número de Seguridad Social

Correo electrónico

Datos relacionados con la Afore

El contacto puede llegar por distintos medios. Según el Consejo Ciudadano, 33% de los reportes comenzó en Facebook y 24% mediante llamadas telefónicas. También se han detectado acercamientos presenciales.

Después viene el cobro. En 81% de los casos reportados, las víctimas entregaron entre 4 mil y 70 mil pesos para iniciar la supuesta gestión.

El problema puede ir más lejos: en 20% de los casos se identificaron préstamos tramitados a nombre de personas mayores. Así, además de perder dinero, la víctima puede terminar con una deuda que afecta sus ingresos.

Estas señales pueden advertir que se trata de un fraude

El Consejo Ciudadano recomienda desconfiar desde el primer contacto si alguien:

Promete un aumento garantizado de la pensión

Ofrece cantidades elevadas o resultados en poco tiempo

Asegura que el trámite solo puede realizarse mediante un intermediario

Pide identificaciones oficiales o información bancaria

Solicita depósitos o transferencias por supuestos impuestos, cuotas o gastos

Comparte teléfonos o enlaces distintos a los canales oficiales

Además, la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (CONSAR) advierte que no cuenta con asesores que cobren por realizar gestiones en una Afore y recuerda que los trámites del Sistema de Ahorro para el Retiro son gratuitos.

El IMSS también ha alertado sobre falsos gestores y señala que sus trámites son gratuitos, por lo que la orientación debe buscarse directamente en sus oficinas y canales institucionales.

Tu Afore se puede consultar sin pagar a un intermediario

Si quieres saber qué Afore administra tu cuenta o revisar información sobre tu ahorro, puedes hacerlo directamente.

En AforeWeb es posible localizarla con la CURP o el Número de Seguridad Social y un correo electrónico.

Desde la plataforma también se pueden:

Consultar datos de la cuenta

Solicitar estados de cuenta

Realizar distintas gestiones

Otra alternativa es AforeMóvil, disponible para dispositivos iOS y Android.

Aportaciones voluntarias: una opción distinta a pagar una gestoría

Para quienes todavía construyen su ahorro para el retiro, la CONSAR reconoce las aportaciones voluntarias como una manera de incrementar los recursos de la cuenta individual.

Dependiendo del régimen y de las condiciones de cada trabajador, este ahorro adicional puede contribuir a una mejor pensión futura. Sin embargo, no tiene relación con entregar dinero a una persona que promete modificar una pensión ya otorgada.

De hecho, un estudio publicado por la CONSAR en septiembre de 2026 señala que apenas 7.8% de las personas con cuenta individual Afore realiza aportaciones voluntarias.

¿Qué hacer si recibes una llamada sospechosa?

Antes de enviar documentos, compartir datos personales o realizar una transferencia, se puede revisar el número en “Consulta y Reporta”, la herramienta de CONDUSEF para identificar y denunciar teléfonos vinculados con posibles fraudes.

En su primera semana de operación acumuló más de 11 mil consultas y cerca de 5 mil números reportados.

Si ya hubo contacto con un supuesto gestor o quedan dudas, el Consejo Ciudadano brinda orientación jurídica y psicológica mediante la Línea de Seguridad y Chat de Confianza 55 5533 5533, disponible las 24 horas, los 365 días del año, de manera gratuita y confidencial.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.