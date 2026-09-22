Confirmado en Querétaro: las rutas C34, C69, C64, T13 y T16 cambian de recorrido por las obras en la carretera 57

La Agencia de Movilidad del Estado de Querétaro anunció desvíos en rutas de Qrobus como parte de las acciones para enfrentar el incremento del tráfico de automovilistas y el transporte público por las obras en la carretera 57. La dependencia detalló que la medida busca reducir los tiempos de espera y evitar afectaciones mayores para quienes circulan a diario por la zona.

La AMEQ, a través de sus canales oficiales, precisó que el ajuste corresponde a un operativo interinstitucional coordinado con los municipios de Querétaro y El Marqués y con las autoridades responsables de la obra federal en la carretera 57.

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¿Qué rutas de Qrobus cambian su recorrido en Querétaro?

El AMEQ confirmó que cinco de las nueve rutas de Qrobus que circulan por la zona de mayor conflicto vial modifican temporalmente su recorrido para evitar el tramo con más congestión, ubicado entre Prolongación Constituyentes y el distribuidor vial Bernardo Quintana.

Las rutas con ajuste de recorrido y sus trayectos actualizados son las siguientes, de acuerdo con la información compartida por la Agencia de Movilidad:

C34 : circula de la Terminal de Autobuses de Querétaro (TAQ) a La Pradera

: circula de la Terminal de Autobuses de Querétaro (TAQ) a La Pradera C69 : circula de la TAQ a Santa Rosa Jáuregui

: circula de la TAQ a Santa Rosa Jáuregui C64 : circula de la Alameda Hidalgo a El Colorado

: circula de la Alameda Hidalgo a El Colorado T13 : circula de la Alameda Hidalgo a La Loma IX

: circula de la Alameda Hidalgo a La Loma IX T16: circula de Lagunillas, en Huimilpan, a la Alameda Hidalgo, en la capital

La medida se mantiene mientras continúan los trabajos federales en la carretera 57, sin fecha de conclusión confirmada hasta el momento. La AMEQ señaló que los tiempos de traslado del transporte público ya registran una mejora, luego de que el trayecto entre El Mirador y la Universidad Cuauhtémoc pasó de 22 a 17 minutos en promedio.

La dependencia estatal pidió a los usuarios de Qrobus planear su salida con tiempo adicional mientras se normaliza la circulación vehicular en la zona afectada por la obra federal.

¿Qué otras medidas aplica la AMEQ ante el tráfico en la carretera 57?

Además del ajuste en las rutas de transporte público, la agencia habilitó de forma temporal el carril confinado de Milenio, antes exclusivo para Qrobus, con el fin de que también lo utilicen los vehículos particulares que circulan por la zona.

El operativo interinstitucional también contempla la instalación de un puesto de mando en sitio, apoyado con vuelos de dron y transmisión de video en los cruces de mayor afluencia.

Las autoridades estatales y municipales suman 30 auxiliares viales en la zona, además de grúas en puntos estratégicos y presencia permanente de la Policía Estatal para atender cualquier incidente vial durante los trabajos en la carretera 57.

Ante los ajustes viales en Querétaro, la recomendación para los usuarios de Qrobus y para los automovilistas de la zona es planear su ruta con anticipación y consultar las aplicaciones oficiales antes de salir de casa.

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