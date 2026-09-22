Trayectoria EN VIVO del huracán “Polo”; evoluciona a categoría 5 y ya es un “monstruo” en el Pacífico mexicano

¡Es oficial! La Comisión Nacional del Agua (Conagua) informó que el huracán Polo ya es categoría 5, es decir, se trata de un fenómeno monstruo mientras circula cerca de las costas mexicanas en el océano Pacífico.

En punto de las 06:00 horas (tiempo del centro del país) de este martes 22 de septiembre, el fenómeno se encuentra a 355 kilómetros al sur de Zihuatanejo, Guerrero, así como a 588 kilómetros al sur-sureste de Manzanillo, Colima.

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Trayectoria EN VIVO del huracán “Polo”

De acuerdo a las autoridades mexicanas, el huracán avanza con vientos máximos sostenidos de 260 kilómetros por hora (km/h), así como rachas de 315 km/h y se desplaza hacia el este.

Así puedes ver cómo avanza durante este día:

Lista de estados que sufrirán lluvias por el huracán “Polo”

La circulación del huracán “refuerza la probabilidad de lluvias en el occidente y sur” de la República Mexicana, es por lo anterior que las autoridades mantienen una zona de vigilancia por vientos desde Técpan de Galeana, Guerrero, hasta Manzanillo.

Además, se esperan lluvias en las siguientes entidades:

Lluvias puntuales intensas

Colima, Michoacán (oeste y costa), Guerrero (este, costa y oeste) y Oaxaca

Lluvias puntuales y muy fuertes

Jalisco (sur, suroeste y costa)

Además, se prevé fuertes vientos en las costas de Michoacán, Guerrero, Jalisco y Colima; así como oleaje elevado en las mismas entidades.

Protección Civil mantiene alertas en costas mexicanas

Hasta las últimas horas del lunes 21 de septiembre, la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) activó alertas verdes y azules en los siguientes estados:

Alerta Verde

Colima (centro, sur y oeste)

(centro, sur y oeste) Guerrero (soroeste)

(soroeste) Michoacán (sur y suroeste)

Alerta Azul

Colima (norte)

(norte) Guerrero (centro, noroeste, sur y sureste)

(centro, noroeste, sur y sureste) Jalisco (noroeste y suroeste)

(noroeste y suroeste) Michoacán (sureste)

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