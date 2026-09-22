SEP: Las sanciones que le pueden aplicar a tu hijo por sacar el celular dentro del salón de clases

Este 22 de septiembre, se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el decreto sobre la prohibición del uso de celulares en escuelas públicas y particulares del país. Tras el anuncio de esta nueva medida, es normal que padres y madres de familia se pregunten qué le pasará a sus hijos si llegan a sacar el celular en el salón de clases.

Si todavía tienes dudas acerca de esta nueva regla que se aplicará en las escuelas de la SEP, te contamos más detalles.

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¿Cuándo entra en vigor la prohibición de celulares en las escuelas?

Según especifica el Acuerdo 09/09/26, esta nueva regla que se aplicará principalmente en las escuelas de educación básica; es decir, preescolar, primaria y secundaria, los alumnos no podrán usar los celulares durante la jornada escolar, ni siquiera en el recreo.

Esta nueva regla acordada con la SEP, entrará en vigor en todas las escuelas públicas y privadas, a partir del próximo martes 3 de noviembre de 2026. Sin embargo, en el caso de la educación media superior y superior las condiciones dependerán de cada plantel.

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La SEP (@SEP_mx) realizará foros nacionales para analizar la regulación del uso de celulares y redes sociales en educación básica.



Arturo Béjar señaló que estos dispositivos están diseñados para captar la atención, por… pic.twitter.com/A1URVlhMFj — adn Noticias (@adnnoticiasmx) August 6, 2026

¿Qué le va a pasar a mi hijo si saca el celular en la escuela?

Según el acuerdo publicado en el DOF, las autoridades escolares podrán llevar a cabo distintas sanciones en caso de que los alumnos incumplan la regla y hagan uso de los celulares en la escuela.

Espacio de resguardo : Los profesores y profesoras podrán designar un espacio en el salón de clases para colocar los celulares de los chicos que sean sorprendidos usándolos.

: Los profesores y profesoras podrán designar un para de los chicos que sean sorprendidos usándolos. En la dirección: Los teléfonos celulares también podrán ser retirados y permanecerán bajo custodia de las autoridades escolares hasta el final de la jornada.

¿Qué alumnos sí pueden sacar el celular en la escuela?

La nueva regla de prohibición de celulares especifica también que existen algunas excepciones por las que se les permitirá a algunos alumnos que usen los celulares:

Por emergencias personales

Por motivos de discapacidad

Por aprobación de docentes con técnica pedagógica

con técnica pedagógica Por necesidades particulares o extraordinarias.

Recuerda, tus hijos sí pueden llevar sus celulares a la escuela, siempre y cuando los mantengan guardados en sus mochilas durante toda la jornada escolar.

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