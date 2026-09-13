Estos son todos los conciertos gratis que se celebrarán en el Edomex para la noche del Grito de Independencia

Las Fiestas Patrias 2026 ya comienzan a sentirse en el Estado de México y, como cada año, los municipios se preparan para el tradicional Grito de Independencia que se celebrará el 15 de septiembre próximo.

Desde regional mexicano, como Santa Fe Klan, hasta pop, de la mano de Belinda, el territorio mexiquense contará con una enorme variedad de artistas que pondrán el ambiente en las plazas y espacios donde se realizarán los festejos.

Hasta el momento, los conciertos anunciados serán gratuitos y se realizarán principalmente en explanadas, plazas y otros espacios públicos. Eso sí, la cartelera todavía puede crecer, pues en los próximos días podrían sumarse más artistas o ajustarse algunos horarios conforme se acerque la fecha.

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¿Dónde habrá conciertos gratis en el Edomex el 15 de septiembre?

Entre las presentaciones confirmadas hasta ahora se encuentran:

Aculco: Los Marticillos y Banda Los Montañeses

Los Marticillos y Banda Los Montañeses Atizapán de Zaragoza: Nuevo Arranque, La Máquina del Tiempo, AK-7 y Los Primos de Durango

Nuevo Arranque, La Máquina del Tiempo, AK-7 y Los Primos de Durango Atlacomulco: El Poder del Norte

El Poder del Norte Chicoloapan: Montez de Durango, Pequeños Musical y Orquesta La Típica

Montez de Durango, Pequeños Musical y Orquesta La Típica Chimalhuacán: El Poder del Norte, Banda Zeta y Simba

El Poder del Norte, Banda Zeta y Simba Ecatepec: Lila Downs

Lila Downs Huixquilucan: Caballo Dorado y Mi Banda El Mexicano de Casimiro Zamudio

Caballo Dorado y Mi Banda El Mexicano de Casimiro Zamudio Ixtapan de la Sal: Saúl “El Jaguar”

Saúl “El Jaguar” Jilotepec: Los 2 de la S

Los 2 de la S La Paz: Pequeños Musical y Los Cadetes de Linares

Pequeños Musical y Los Cadetes de Linares Melchor Ocampo: La Sonora Dinamita, Banda Tierra Dora y Banda Trueno

La Sonora Dinamita, Banda Tierra Dora y Banda Trueno Metepec: Lenin Ramírez

Lenin Ramírez Naucalpan: Santa Fe Klan, Luis Alfredo Jiménez y Rafael Jorge Negrete

Santa Fe Klan, Luis Alfredo Jiménez y Rafael Jorge Negrete Nicolás Romero: Oro Norte, La Original Banda Maguey y Chuy Vega

Oro Norte, La Original Banda Maguey y Chuy Vega Soyaniquilpan: Claudio Alcaraz

Claudio Alcaraz Tlalnepantla: Sonido La Changa, Manoella Torres y Despechadas

Sonido La Changa, Manoella Torres y Despechadas Toluca: María José, Aarón y su Grupo Ilusión y Germán Montero

María José, Aarón y su Grupo Ilusión y Germán Montero Tultepec: La Auténtica de Jerez y Banda Estilo Maza de Esteban Moreno

La Auténtica de Jerez y Banda Estilo Maza de Esteban Moreno Valle de Bravo: Belinda

Belinda Valle de Chalco: Ponzoña Musical, Banda La Bucanera, La Misma Línea y Los Únicos del Rancho, entre otros

Ponzoña Musical, Banda La Bucanera, La Misma Línea y Los Únicos del Rancho, entre otros Villa del Carbón: El Komander

El Komander Villa Victoria: Grupo Mojado

Grupo Mojado Xonacatlán: Grupo Kien, Emperadores del Norte y Adrián Alvarado

Grupo Kien, Emperadores del Norte y Adrián Alvarado Zumpango: Edwin Luna y La Trakalosa de Monterrey

La cartelera todavía puede cambiar, pues varios municipios siguen publicando sus programas para las Fiestas Patrias 2026. En Ecatepec, por ejemplo, las actividades comenzarán a las 17:00 horas y Lila Downs subirá al escenario a las 23:00 horas en la explanada municipal. Por ello, conviene revisar los canales oficiales antes de acudir.

¿Habrá operativo de seguridad durante las Fiestas Patrias?

Para las celebraciones del 15 y 16 de septiembre, la Secretaría de Seguridad estatal prevé desplegar alrededor de 4 mil elementos y 500 unidades en los 125 municipios del Edomex, de acuerdo con declaraciones de su titular, Cristóbal Castañeda Camarillo.

Además, el operativo contempla vigilancia con drones, monitoreo mediante cámaras del C5 y unidades de apoyo. La presencia de elementos podrá ajustarse según la afluencia y las necesidades de cada zona.

¿Qué recomienda Protección Civil para acudir a los festejos?

Por ahora, Protección Civil del Estado de México no ha publicado un programa específico para las Fiestas Patrias 2026. Sin embargo, entre sus recomendaciones vigentes para concentraciones masivas están:

Ubicar rutas de evacuación

Identificar zonas seguras y puestos de auxilio

Acordar un punto de reunión si se acude acompañado

Como referencia, en su programa preventivo de 2025 también recomendó:

Llegar con anticipación para evitar aglomeraciones

para evitar aglomeraciones Respetar las zonas restringidas y seguir las indicaciones del personal de seguridad

y seguir las indicaciones del personal de seguridad Mantener cerca a niñas, niños y adultos mayores

Llevar agua, bloqueador e impermeable o paraguas , según el clima

, según el clima Evitar ingresar con armas, objetos punzocortantes, bebidas alcohólicas o pirotecnia

No llevar mochilas o bultos grandes si el evento establece restricciones

si el evento establece restricciones Alejarse de postes, árboles y cables eléctricos en caso de tormenta

Eso sí, cada municipio puede establecer medidas adicionales, por lo que conviene revisar sus redes oficiales antes de acudir para conocer accesos, objetos restringidos y posibles cierres viales.

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