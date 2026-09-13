Accidente provoca cierre en carretera de Toluca, Edomex; restricciones en CDMX por Contingencia Ambiental hoy 13 de septiembre

¿Vas a tomar carretera o autopista durante este domingo 13 de septiembre? Guardia Nacional y Caminos y Puentes Federales (Capufe) informan que se presentan algunos accidentes y condiciones climáticas que impedirán el paso continúo por todo el país.

En primer lugar, es importante que tomes en cuenta que el acceso a la Ciudad de México (CDMX) se encuentra complicado, debido a que se activó la Fase 1 de Contingencia Ambiental por lo que no pueden circular todos los automóviles, además de que el transporte público presenta cambios.

Por otro lado, la carretera Toluca-Palmilla, en el Estado de México (Edomex), registra cierre parcial a la circulación por accidente vial cerca del kilómetro 036+400 en dirección Ixtlahuaca.

#Tomeprecauciones en #EdoMex se registra cierre parcial de circulación por #AccidenteVial cerca del Km 036+400 de la carretera Toluca - Palmillas dirección Ixtlahuaca. Atienda indicación vial. pic.twitter.com/zfEVHFDleM — Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) September 13, 2026

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Minuto a minuto de carreteras en México hoy 13 de septiembre

Así están las carreteras en el país durante este 13 de septiembre:

07:32 horas: restablecimiento de circulación en la autopista Chamapa-Lechería , en el kilómetro 27 en dirección Lechería

, en el kilómetro 27 en dirección Lechería 07:23 horas: c ierre parcial de la circulación en la autopista Barranca Larga-Ventanilla en el kilómetro 39

en el kilómetro 39 06:43 horas: accidente en la carretera Toluca-Palmillas, dirección Ixtlahuaca en el Edomex

dirección Ixtlahuaca en el Edomex 06:15 horas: lluvia en la autopista Puente de Ixtla-Iguala

06:08 horas: lluvia del kilómetro 178 al 179 de la autopista Cuernavaca-Acapulco

05:0 horas: lluvia en la autopista México-Cuernavaca , del kilómetro 73 al 74

, del kilómetro 73 al 74 04:36 horas: accidente en la carretera Monterrey-Monclova en Coahuila

Doble Hoy No Circula este domingo 13 de septiembre

Estos son los autos que no pueden circular por CDMX este domingo:

Todos los vehículos particulares con holograma 2

Autos con holograma 1 y placas con terminación 1, 3, 5, 7 y 9

y Vehículos con engomado rosa, placas con terminación 1, 3, 5, 7, y 9, así como holograma 0 y 00

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