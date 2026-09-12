Edomex ya multa con hasta $2,346 y corralón a quienes invadan el carril del Trolebús Chalco-Santa Martha

Conductores que invadan el carril confinado del Trolebús Chalco-Santa Martha enfrentan multa de hasta $2,346 pesos y la posibilidad de corralón, luego de que Edomex instaló cámaras y sistemas tecnológicos de detección. La vigilancia digital sustituye la presencia física de agentes viales y opera en el corredor completo del transporte eléctrico.
El corredor abarca el Sector 5 del Estado de México y cruza avenida Solidaridad y la carretera México-Cuautla en Chalco. Ahí, motociclistas y automovilistas comparten el espacio exclusivo desde que el Trolebús Chalco-Santa Martha comenzó operaciones en mayo de 2025.
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¿Cómo detecta Edomex las invasiones al carril del Trolebús Chalco-Santa Martha?
Edomex instaló 19 puntos de monitoreo con cámaras y lectura de placas en el corredor. Del total, 15 equipos operan en Chalco y cuatro en Valle de Chalco Solidaridad, en las zonas de mayor congestión vehicular.
Se considera invasión del carril:
- Cruzar la línea de confinamiento
- Circular sobre la vía exclusiva del Trolebús
- Detenerse, estacionarse o rebasar dentro del carril
- Subir o bajar pasajeros en el espacio confinado
- Realizar vueltas prohibidas dentro del corredor
El sistema opera en avenida Solidaridad, avenida Cuauhtémoc Poniente y avenida José María Martínez, además de estaciones como Parque Tejones y La Covadonga. Cada cámara registra la placa del vehículo para generar evidencia de la infracción.
Las autoridades de Edomex confirman que la sanción llega directo al propietario del vehículo, sin necesidad de que un agente detenga al conductor. El propósito central es evitar accidentes y mantener libre el paso del transporte eléctrico.
¿Cuánto paga un conductor si invade el carril del Trolebús Chalco-Santa Martha en Edomex?
La multa depende de los antecedentes del vehículo y va de 16 a 20 UMA, entre $1,876 y $2,346 pesos. Antes del ajuste, la cifra que circulaba en redes llegaba hasta los 6 mil 514 pesos, monto que ya no aplica.
Quienes reciben la notificación por medios tecnológicos acceden a un descuento del 50% si pagan dentro de los primeros 15 días hábiles. La Secretaría de Seguridad estatal confirma este beneficio exclusivo para infracciones detectadas por cámara.
El pago y la consulta de la infracción se realizan en el sistema de infracciones de la Secretaría. La dependencia recomienda a los conductores revisar el estatus de sus placas antes de circular por el corredor.
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