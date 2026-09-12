Edomex ya multa con hasta $2,346 y corralón a quienes invadan el carril del Trolebús Chalco-Santa Martha

Conductores que invadan el carril confinado del Trolebús Chalco-Santa Martha enfrentan multa de hasta $2,346 pesos y la posibilidad de corralón, luego de que Edomex instaló cámaras y sistemas tecnológicos de detección. La vigilancia digital sustituye la presencia física de agentes viales y opera en el corredor completo del transporte eléctrico.

El corredor abarca el Sector 5 del Estado de México y cruza avenida Solidaridad y la carretera México-Cuautla en Chalco. Ahí, motociclistas y automovilistas comparten el espacio exclusivo desde que el Trolebús Chalco-Santa Martha comenzó operaciones en mayo de 2025.

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¿Cómo detecta Edomex las invasiones al carril del Trolebús Chalco-Santa Martha?

Edomex instaló 19 puntos de monitoreo con cámaras y lectura de placas en el corredor. Del total, 15 equipos operan en Chalco y cuatro en Valle de Chalco Solidaridad, en las zonas de mayor congestión vehicular.

Se considera invasión del carril:

Cruzar la línea de confinamiento

Circular sobre la vía exclusiva del Trolebús

Detenerse, estacionarse o rebasar dentro del carril

Subir o bajar pasajeros en el espacio confinado

Realizar vueltas prohibidas dentro del corredor

El sistema opera en avenida Solidaridad, avenida Cuauhtémoc Poniente y avenida José María Martínez, además de estaciones como Parque Tejones y La Covadonga. Cada cámara registra la placa del vehículo para generar evidencia de la infracción.

Edomex confirma que la sanción por invadir el carril del Trolebús llega directo a la placa del vehículo (@STECDMX/X)

Las autoridades de Edomex confirman que la sanción llega directo al propietario del vehículo, sin necesidad de que un agente detenga al conductor. El propósito central es evitar accidentes y mantener libre el paso del transporte eléctrico.

¿Cuánto paga un conductor si invade el carril del Trolebús Chalco-Santa Martha en Edomex?

La multa depende de los antecedentes del vehículo y va de 16 a 20 UMA, entre $1,876 y $2,346 pesos. Antes del ajuste, la cifra que circulaba en redes llegaba hasta los 6 mil 514 pesos, monto que ya no aplica.

Quienes reciben la notificación por medios tecnológicos acceden a un descuento del 50% si pagan dentro de los primeros 15 días hábiles. La Secretaría de Seguridad estatal confirma este beneficio exclusivo para infracciones detectadas por cámara.

El pago y la consulta de la infracción se realizan en el sistema de infracciones de la Secretaría. La dependencia recomienda a los conductores revisar el estatus de sus placas antes de circular por el corredor.

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