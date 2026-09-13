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De opción múltiple a resolución de problemas: cómo cambia la evaluación entre México y PISA

PISA evalúa habilidades como comprensión lectora, análisis de textos y resolución de problemas, mientras especialistas plantean recuperar evaluaciones nacionales para conocer el avance educativo.

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Por: Ximena Ochoa

En una secundaria pública mexicana, los exámenes suelen tener entre 11 y 14 preguntas por materia, principalmente de opción múltiple y aplicadas en papel; las evaluaciones orales son poco frecuentes.

La prueba PISA se aplica en computadora y busca medir habilidades que van más allá de acreditar un grado escolar, como la comprensión lectora, el análisis de textos y la resolución de problemas en matemáticas y ciencias.

Especialistas señalan que el formato de una prueba no determina por sí mismo los resultados y plantean recuperar evaluaciones propias de México, eliminadas anteriormente, para medir de manera más precisa el avance del sistema educativo.

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