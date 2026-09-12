Hacer una transferencia bancaria en México podría dejar de ser esa operación en la que hay que revisar, dígito por dígito, una CLABE de 18 números antes de dar clic en “enviar”.

El Banco de México (Banxico) estableció nuevas reglas para homologar la experiencia de los usuarios al enviar dinero desde dispositivos móviles.

Banxico oficializó estos cambios en el Diario Oficial de la Federación (DOF) mediante las Circulares 9/2026 y 10/2026, acompañadas de las “Guías para la homologación de la experiencia de usuario en transferencias electrónicas de fondos a través de dispositivos móviles”. La regulación abarca a todos los participantes directos e indirectos del Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI).

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¿Cuál es la nueva forma de hacer tranferencias bancarias en México?

Con las nuevas disposiciones, los usuarios podrán asociar los 10 dígitos de su número de celular a una cuenta bancaria para recibir dinero, sin tener que compartir necesariamente la CLABE de 18 dígitos o los 16 números de una tarjeta de débito.

El titular deberá solicitar a su institución financiera la vinculación de los últimos 10 dígitos de su línea móvil, siendo que la disposición aplica obligatoriamente para cuentas de niveles 2,3 y 4; pero, en las cuentas de nivel 1, las instituciones podrán ofrecer esta opción si así lo determinan.

De esta forma aunque la CLABE no va a desaparecer y seguirá funcionando como hasta ahora, la diferencia es que dejará de ser el único dato que puedes utilizar para recibir dinero mediante una transferencia electrónica.

Estos cambios son obligatorios para todas las instituciones financieras del país y tendrán que aplicarlos para antes del 14 de diciembre de 2026, es decir, aún tienen poco más de tres meses para ajustarse.

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