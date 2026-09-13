Clima domingo 13 de septiembre: ¿dónde lloverá y qué pasará con la tormenta tropical Norbert?

Antes del inicio de las Fiestas Patrias, te traemos el pronóstico del clima para este domingo 13 de septiembre en el que se anticipan lluvias fuertes a intensas en diferentes entidades de México.

A pesar de las condiciones de lluvias en varios estados de México, las altas temperaturas seguirán presentes en el norte del país y también, posibles afectaciones por la tormenta tropical Norbert.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en tus manos.

¿Dónde lloverá más este domingo 13 de septiembre?

Las precipitaciones más intensas se esperan en Sinaloa, Nayarit, Veracruz, Oaxaca y Chiapas para este domingo 13 de septiembre.

Aunque también se pronostican lluvias muy fuertes en Chihuahua, Durango, Jalisco, Michoacán, Puebla, Guerrero y Tabasco.

En Sonora, Coahuila, Tamaulipas, San Luis Potosí, Guanajuato, Hidalgo, Estado de México, Yucatán, Colima, Zacatecas y Aguascalientes se esperan chubascos con lluvias puntuales fuertes.

Mientras que, para la Ciudad de México, se pronostican intervalos de chubascos, acompañadas de fuertes rachas de viento.

Las autoridades advierten que las lluvias fuertes podrían provocar encharcamientos, inundaciones, deslaves y aumento en los niveles de ríos y arroyos, especialmente en zonas vulnerables.

Altas temperaturas para este domingo en México

Para este 13 de septiembre, el calor extremo continuará principalmente en el norte y algunas regiones del sureste mexicano.

Temperaturas máximas de 40 a 45°C

Baja California

Sonora

Nuevo León

Tabasco

Campeche

Yucatán

Temperaturas máximas de 35 a 40°C

Sinaloa

Chihuahua

Coahuila

Tamaulipas

San Luis Potosí

Nayarit

Jalisco

Colima

Morelos

Puebla

Veracruz

Guerrero

Oaxaca

Chiapas

Quintana Roo

Temperaturas máximas de 30 a 35°C

Baja California Sur

Durango

Michoacán

Zacatecas

Aguascalientes

Hidalgo

Estado de México

Querétaro

¿Qué se sabe de la tormenta tropical Norbert?

De acuerdo con el pronóstico más reciente del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la tormenta tropical Norbert no alcanzará categoría de huracán.

De hecho, el organismo del clima indicó que Norbert continúa alejándose de territorio mexicano.

Se espera que Norbert se degrade a tormenta post-tropical y se mantenga como tormenta tropical durante los siguientes días, en específico, hasta el 16 de septiembre.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.