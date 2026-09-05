Fiestas Patrias 2026: ¿Cuándo y dónde ver GRATIS a Edwin Luna y Adolescentes Orquesta?

Los artistas que amenizarán estas Fiestas Patrias 2026 ya están comenzando a darse a conocer y en la Ciudad de México, varias alcaldías ya han revelado quienes serán los encargados de hacer bailar a los capitalinos, una de ella es Iztacalco.

Y es que esta demarcación ya tiene todo listo para celebrar el aniversario de la Independencia de México con música de regional mexicana, tradición y una noche que promete alargarse hasta después del Grito.

Así que, si no sabes dónde ir la noche del Grito de Independencia, Iztacalco tiene un plan para ti en donde además de música habrá fuegos pirotécnicos, antojitos mexicanos y diversión.

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¿Qué habrá en las Fiestas Patrias 2026 de Iztacalco?

La celebración arrancará desde las 16:00 horas en la explanada de la Alcaldía Iztacalco con diferentes actividades para quienes quieran llegar desde temprano.

Entre lo programado se encuentran:

• Danza folclórica y regional

• Verbena y feria

• Coronación de la Reina de las Fiestas Patrias Iztacalco 2026

• Fuegos pirotécnicos

• Ceremonia del Grito de Independencia

¿Qué cantante se presentará en las Fiestas patrias de la Alcaldía Iztacalco?

Ahora sí, vamos con uno de los principales atractivos de la noche será Edwin Luna y La Trakalosa de Monterrey, quienes subirán al escenario a las 20:45 horas; así mismo, Adolescentes Orquesta, se presentará al finalizar el tradicional Grito de Independencia a las 23:15 hrs.

Así que, si tu plan es llegar principalmente por el concierto, ya tienes la hora marcada para organizar la noche y no perderte la presentación.

¿A qué hora será el Grito de Independencia en Iztacalco?

La Ceremonia del Grito de Independencia está programada para las 23:00 horas y será encabezada por la alcaldesa Lourdes Paz desde la explanada de la Alcaldía Iztacalco.

Ya lo sabes, si vas a celebrar las Fiestas Patrias 2026 en Iztacalco, ve preparando la garganta, los zapatos cómodos y, de paso, un poquito de energía extra, porque entre música, feria, pirotecnia y dos presentaciones después del Grito, la noche puede terminar bastante más tarde de lo que tenías planeado.

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