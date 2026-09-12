El gobierno federal confirmó oficialmente que la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores aumentará en 2027.

La administración actual busca destinar más recursos a los principales programas sociales, como las pensiones y becas del Bienestar, de acuerdo con la propuesta del Paquete Económico 2027.

De acuerdo con el proyecto enviado por la Secretaría de Hacienda (SHCP) al Congreso, el presupuesto destinado a los Programas Sociales Prioritarios pasaría de 987 mil 160 millones de pesos en 2026 a 1.025 billones de pesos en 2027.

Actualmente el apoyo económico es de seis mil 400 pesos bimestrales y aumentará por encima de la inflación, por lo que los beneficiarios se preguntan a cuánto ascendería el monto.

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¿Cuánto aumentará la Pensión Bienestar en 2027?

“Todos reciben su pensión, y el año que entra ya enviamos el presupuesto, va a aumentar por encima de la inflación, no vamos a dejar que se caiga la pensión para adulto mayor, siempre va a haber lo que corresponde para la inflación, para que no se reciba menos”, indicó hoy desde Tamaulipas la titular del Ejecutivo.

La inflación general anual en México se ubicó en 3.26% al cierre de agosto de 2026, de acuerdo con los datos más recientes del INEGI.

Si se utiliza como referencia este dato para estimar cuánto podría aumentar el apoyo, quedaría de la siguiente manera:

Por ejemplo, si únicamente se aplicara una inflación cercana al 3.26%, el depósito pasaría aproximadamente de 6,400 a 6,609 pesos bimestrales.

Sin embargo, esa cantidad es una estimación matemática, no un monto oficial anunciado por el Gobierno.

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