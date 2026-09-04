Grupo Pesado ofrecerá concierto GRATIS por el Grito de Independencia 2026: ¿Dónde será?

Si todavía estás buscando dónde celebrar las Fiestas Patrias 2026, en Coahuila ya hay un plan que viene con música norteña incluida y, lo mejor, sin boleto de por medio.

Grupo Pesado será uno de los grandes protagonistas de la noche del 15 de septiembre en Ciudad Acuña, donde ofrecerá un concierto como parte de los festejos por el Grito de Independencia 2026.

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¿Cuándo y dónde será el concierto de Grupo Pesado en Acuña?

La presentación de Grupo Pesado está programada para el martes 15 de septiembre de 2026, durante los festejos patrios de Ciudad Acuña, Coahuila; el concierto tendrá como escenario la explanada de la Presidencia Municipal de Acuña, donde se concentrarán las actividades para celebrar una de las noches más importantes del calendario mexicano.

La agrupación será la encargada de ponerle el toque norteño a una noche que combinará la celebración del Grito con música y ambiente patrio.

¿El concierto de Grupo Pesado será gratis?

La presentación forma parte de los festejos públicos por el Grito de Independencia 2026 en Acuña, por lo que el acceso será gratuito.

De acuerdo con la información disponible sobre la cartelera de Coahuila, los conciertos organizados en los espacios públicos de los municipios para esta celebración serán de entrada libre.

Así que, si vives en Acuña o estarás por la zona durante las Fiestas Patrias, puedes disfrutar de la presentación de Grupo Pesado sin tener que comprar boleto; eso sí, la entrada dependerá del orden de llegada de los asistentes

Y si pensabas que Grupo Pesado era el único nombre fuerte de la noche en Coahuila, hay más.

Alfredo Olivas también dará concierto GRATIS en Torreón

En Torreón, la celebración del 15 de septiembre tendrá como protagonista a Alfredo Olivas, quien se presentará gratuitamente en la Plaza Mayor como parte de los festejos por el Grito de Independencia.

El cantante de regional mexicano será uno de los grandes atractivos de la celebración en la ciudad y se suma a la lista de artistas que pondrán música a las Fiestas Patrias 2026 en Coahuila.

Así que ya tienes dos opciones para celebrar a lo grande: Grupo Pesado en Acuña o Alfredo Olivas en Torreón; porque si algo queda claro este 15 de septiembre es que en Coahuila el Grito no se piensa dar en silencio.

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